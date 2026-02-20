Karate i kyokushin internacional de nivell, a Sabadell

Sabadell es torna a convertir en l'epicentre del karate i el kyokushin amb la sisena edició del campionat internacional WKB Spanish Open. Dissabte, el pavelló del Nord es convertirà en l'escenari d'una competició en què competiran 320 esportistes de fins a 24 països diferents. "És un campionat consolidat, també pel suport que ens dona l'organització per poder acollir tants esportistes d'arreu. Tenim una ciutat i unes instal·lacions que són atractives i això també facilita molt la presència de competidors de renom i amb gran nivell", assegura Daniel Sánchez, del Dojo Sabadell, entitat organitzadora.
Entre els competidors de llocs tan diversos com Costa Rica, Algèria, Kazakstan o Qatar destaca també l'alta presència de representants locals: fins a 32 del Dojo organitzadors. Els noms propis són els de campions mundials en les seves categories, Pol Salguero i Juan Carlos Auge, que buscaran un nou títol, ara a casa. "Tenim bons competidors en el nostre Dojo i, lògicament, esperem que tinguin opcions de guanyar. El que esperem és que, passi el que passi, el nivell sigui elevat i pugui imposar-se qui més ho mereixi", apunta Sánchez.
La competició aglomerarà des d'infants d'entre vuit i nou anys fins a veterans per sobre dels quaranta en una jornada festiva de competidors de totes les edats al pavelló del Nord. Divendres es farà el pesatge i dissabte, des de les 12 h fins a les 20 h, quan es faci l'entrega de premis, el millor karate i kyokushin en modalitats de kata i combat es podrà veure a Sabadell. "Convidem tothom que vulgui venir a descobrir i gaudir del nostre esport perquè el nivell tècnic serà molt alt i podran veure alguns dels millors del món", apunta.