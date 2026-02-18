Inversió de dos milions d'euros en un dels equipaments esportius històrics de la ciutat: què s'hi farà?

El camp de terra de la part baixa de la Zona Esportiva Municipal de Can Rull deixarà de ser-ho. Una de les reivindicacions històriques de l'entitat i el barri per fi arriba al seu desenllaç. El club i l'Ajuntament han comunicat el projecte per remodelar i adaptar la superfície del terreny de joc i posar-hi gespa artificial. "Es una reclamacio històrica. S'han ajuntat els astres i ens hem trobat molta predisposició de totes les parts per solucionar un problema que teníem que era evident. La majoria dels nostres jugadors són del barri, a més, som el club més pròxim a Can Llong i també venen molts nens d'allà... ens faltava espai. També volem donar una passa endavant en el futbol femení, però ens era inviable. Era una necessitat evident", assegura el president Santi Ribalta.
L'espai servirà per ampliar l'oferta del Can Rull RT, que guanyarà un nou camp per ampliar els horaris i qualitat d'entrenament i partit dels seus equips. La inversió prevista per part del consistori se situa en els dos milions d'euros, segons apunta el comunicat emès conjuntament per ambdues entitats. Ahir dimarts, l'alcaldessa Marta Farrés va presentar el projecte a la junta i presidència del club. "La nostra demanda era només per canviar la gespa, amb això ja ens donàvem per satisfets, però ens van dir que, ja que ho fèiem, ho féssim bé. És un acord històric i espectacular que ens servirà com a impuls. Canvia totalment la nostra història. Som un club de barri i ara podem fer un salt de qualitat important", admet Ribalta.
El pla de millores també inclou vestidors, espais d’emmagatzematge, nova il·luminació i altres instal·lacions en l'equipament esportiu municipal. D'aquesta manera, arriben a bon port les converses i s'acaba amb una de les problemàtiques i temes de conversa entre institució i club de fa molts anys. "En el moment que ens van presentar el projecte, vaig convidar el Carlos Murciano i el Paco Herrera. Ells són dos històrics de l'entitat i el que hem aconseguit ho hem lluitat tots junts. És una fita treballada durant molt de temps", reconeix.