La Copa Catalunya com a remei al sotrac de resultats... i amb una final en joc

No cada dia es juguen unes semifinals. La Copa Catalunya és aquell torneig que es veu més com una preparació, quan toca jugar-lo a l'estiu, o una competició menor que serveix per donar minuts als menys habituals. Si vas avançant rondes acabes trobant-te amb la possibilitat fins i tot d'aixecar un títol. En clubs com el CE Sabadell no hi ha títols menors. L'any 2016, de fet, va ser l'única vegada que els arlequinats van poder aixecar el trofeu. Ara, es troben a 180' de repetir l'èxit, una dècada després. L'equip de Ferran Costa s'enfrontarà al Nàstic de Tarragona, dimecres a les 19 h a la Nova Creu Alta, amb un lloc a la final en joc.
"No ens ha fet nosa en cap moment la Copa Catalunya. Jo no he guanyat cap títol en tota la meva carrera i em fa molta il·lusió lluitar per guanyar. El club, amb tota la història que té, només n'ha aixecat una. Li donem importància, estem a una passa de la final, i volem aconseguir-ho", afirma el capità de l'equip, Rubén Martínez. Fins ara, els arlequinats han eliminat el Ripollet, el Cornellà i el Terrassa en el seu camí fins a les semifinals. Aquest duel arriba en un moment complicat després de les dues derrotes consecutives en el primer sotrac de resultats de la temporada. "Estem dolguts, lògicament, però tenim clar que tots els equips passen per dinàmiques complicades. L'oportunitat de refer-nos és molt bona amb dos partits consecutius a casa, on ens sentim molt forts", assegura.
Precisament en aquesta competició, Martínez ha comptat amb gran protagonisme amb la titularitat en els tres enfrontaments i anotant davant del Ripollet, de penal. "Potser és la temporada de la meva carrera en què estic gaudint de menys minuts i, tot i això, estic gaudint moltíssim amb els companys i el dia a dia. Això és el més important", apunta. Amb les baixes i el duel de lliga contra l'Atlético Sanluqueño de diumenge, el menorquí podria guanyar importància sobre el terreny de joc. "La meva feina és entrenar al màxim cada dia i estar a disposició de l'entrenador. Sí que amb les baixes sembla que hem de donar una passa endavant, però la mentalitat sempre és d'anar al límit cada dia per poder jugar o exigir a qui està jugant", admet.
Per al duel, Ferran Costa recupera Quadri, sancionat a Eivissa, però continua sense poder comptar amb Jan Molina, David Astals, Sergi Segura, Urri i José Ortega. Podria debutar d'arlequinat, sota pals, Nil Ruiz. En la competició han tingut minuts els porters Ortega i Oriol Ciurans, titular en el derbi a Terrassa. El Nàstic, per la seva banda, arriba al duel en una situació delicada en lliga, en què es troben molt més a prop del descens que de l'objectiu real, que era lluitar pel primer lloc. Els de Cristóbal Parralo venen d'empatar a casa amb el Betis Deportivo (2-2) i només han guanyat un dels últims nou compromisos de Primera Federació.
En Copa Catalunya van debutar amb un empat i triomf per penals contra la Montañesa en l'anterior ronda. Per les discrepàncies amb la junta directiva de la FCF, els tarragonins van disputar l'eliminatòria amb els jugadors del filial, que juga a la Lliga Elit, a excepció del porter Toni Fuidias (que va ser expulsat) i el migcampista Fernando Torres, pràcticament inèdit en la resta de competicions. "No sabem què faran i tampoc ens ha d'importar. Nosaltres treballem per treure la nostra millor versió i passar de ronda. Volem estar a la final i farem el possible per a aconseguir-ho", assegura Martínez. Tots els socis accediran gratis al duel si van d'arlequinat mentre que l'entrada general té un cost des de cinc euros. Una final en joc.