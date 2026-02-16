El CN Sabadell ja té rival per a la primera eliminatòria de l'EuroCup

Un cop finalitzada l'aventura a la Champions, el Club Natació masculí ja coneix el primer escull en el seu camí a l'EuroCup. Els de Quim Colet s'estrenen en els vuitens de final de la competició en què han estat semifinalistes les dues darreres temporades. El rival serà el VK Sabac, de Sèrbia. L'anada es disputarà a Can Llong el dimecres 25 de febrer, la pròxima setmana, mentre que la tornada serà el 7 de març a terres balcàniques.
Com a tercer del seu grup de la màxima competició continental, després del triomf de dimecres passat davant del Marsella, els sabadellencs tenien 'l'avantatge' d'enfrontar-se a un segon de grup de l'EuroCup. No ha estat el sorteig més favorable, però a priori els de Colet són favorits a passar l'eliminatòria en un torneig que ja ha deixat encreuament de gran nivell. Els serbis van ser segons del grup D, a un punt del RN Savona. A casa van guanyar tots els partits, mentre que a fora van caure davant dels italians i l'Spandau 04 i només va imposar-se per la mínima a l'Steaua de Bucarest a domicili.
Una prova de nivell per continuar pujant l'exigència en el tram més decisiu de la temporada. Aquest cap de setmana, el Club ja va tornar a tenir un bon test davant d'altre dels equips que disputa l'EuroCup, el Terrassa. Els sabadellencs es van imposar per 7-11 a la piscina egarenca amb una gran remuntada al segon temps després d'anar perdent 6-3 al descans. Amb aquest triomf, el conjunt dirigit per Quim Colet es manté al capdavant de la taula empatat a punts amb l'Atlètic Barceloneta i el CN Barcelona, tots amb només una derrota en catorze partits.
D'altra banda, l'Astralpool va tornar aquest dissabte a la competició després de l'aturada per l'Europeu amb una còmoda victòria davant del Mediterrani (12-6). Les de David Palma, agafant sensacions pel temps sense competir juntes, van dominar des de l'inici, però no va ser fins després del descans que van trencar el duel per a aconseguir el triomf en el primer partit de la segona volta. Se situen líders, momentàniament, les sabadellenques per sobre d'un Sant Andreu que té un partit pendent. Dimecres tornaran a competir les jugadores del Club davant de l'Echeyde (14 h) en el duel avançat per la Champions, que torna dissabte.