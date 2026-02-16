Dues plates per a la JAS al Campionat de Catalunya absolut

Nova jornada de gran nivell a la Pista Coberta - Carme Valero. El Campionat de Catalunya absolut va tornar a posar Sabadell en el mapa nacional de l'atletisme en Short Track. Fins a quatre rècords de la competició es van batre diumenge, però el protagonisme va ser per als atletes locals que van pujar per partida doble al podi.
El primer a assolir una gran fita, en clau sabadellenca, va ser el Roger Martínez. El velocista de la Joventut Atlètica va ser segon en la seva prova, els 60 metres tanques, després de travessar la meta en 7.96, baixant dels vuit segons per primera vegada i aconseguint la seva millor marca personal davant d'una pista entregada. En la semifinal, Martínez va imposar-se en la seva sèrie amb 8.08, el segon millor temps de la classificació. Va repetir posició, tot i que baixant considerablement el registre en la cursa decisiva, però de nou va quedar per darrere de Marc Galé, del Cornellà Atlètic i gran candidat a l'or, que va completar la prova en 7.93 en un desenllaç agònic. El podi el va tancar Biel Díaz (8.02), de l'Avinent Manresa.
En clau sabadellenca, va tornar a ser protagonista també la Fatoumata Diallo, en el salt d'alçada. Tot just una setmana després de ser subcampiona estatal sub-23, la saltadora de la JAS va repetir segona posició en el català absolut. I de nou fregant l'or. Diallo va saltar còmodament les primeres alçades i, malgrat que va tenir alguna dificultat en l'1.74, finalment va quedar-se, igual que fa set dies, en l'1.76, repetint la seva millor marca. Va assolir el repte en el seu segon intent i Ona Bonet, que va ser tercera a l'estatal, ho va fer en el primer. Totes dues van intentar l'1.78, però no van poder passar la barrera i l'or va ser de la del Nike Running Club. La tercera posició va ser de l'atleta del Cornellà Atlètic, Júlia Vives (1.74). Segona plata agredolça consecutiva de la sabadellenca, ara en un campionat absolut.
També van competir a la pista tres atletes de la JAS més. La jove Leisa Pino va ser vint-i-unena en els 60 m, amb un temps de 8.08, i va finalitzar dinovena en els 200, amb 26.35, la seva millor marca de la temporada. Per darrere, Zoe Buiza va ser vint-i-tresena en la mateixa prova (26.78). La participació de la Joventut Atlètica la va tancar en la perxa femenina, Cristina López, novena amb una marca de 3.33. López va intentar saltar el 3.48 sense èxit.
A la resta de la competició, els noms propis van ser els quatre que van aconseguir rècord del campionat. Adam Maijo, en els 1.500, amb una marca de 3:41.22, Sara Gallego, amb 53.73 en els 400, Anna Torras, que va fer 9:12.64 als 3.000 i Ramón Adala que va saltar 16.33 en el triple. Per clubs, la JAS va ser tretzena en la classificació masculina, dissetena en la femenina i quinzena en la general, amb els catorze punts dels dos subcampionats. La general la van dominar el FC Barcelona (108), L'Hospitalet Atlètic (98,5) i l'AA Catalunya (95.5).