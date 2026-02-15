El comiat de Waka encén el debat sobre on sortirà ara el jovent del Vallès

La discoteca Waka Sabadell, situada a Sant Quirze del Vallès i referent de l’oci nocturn per a molts joves de Sabadell i municipis propers, abaixarà la persiana definitivament l'abril del 2026, quan caduqui la seva llicència d’activitat. L’Ajuntament ha decidit no renovar-la després d’anys de tensions amb veïns i polèmiques vinculades a l’activitat del local.
La decisió posa fi a una etapa marcada pel debat constant entre convivència veïnal i espais d’oci juvenil. I és precisament entre els joves on la notícia ha tingut més impacte.
La nit d'aquest divendres 13 de febrer s'ha celebrat a la discoteca una gran festa per majors de setze anys en el marc del Carnaval, reunint centenars de joves en un dels últims balls de Waka. Carla Belmonte, de setze anys, ha acudit aquesta nit a la famosa discoteca vallesana. Belmonte recorda com la seva primera visita també va ser en una festivitat marcada del calendari: "Celebrant el Halloween de l’any passat va ser el primer cop que vaig venir". Aquella nit el local es va omplir completament, com passa sovint en dates assenyalades. Ara mira endavant amb una barreja de resignació i esperança: el tancament farà que els joves busquin altres llocs "o potser algú obrirà una nova discoteca per a majors de setze anys a la zona".
Núria López, usuària habitual de l'espai, també lamenta la decisió: "He vingut molt a la discoteca Waka. Als joves de Sabadell no ens agrada que la tanquin". López remarca que "no hi ha espais com aquests a prop de la ciutat i se’ns fa difícil trobar-ne". Per a ella l'única problemàtica és que "la gran afluència de persones sí que pot generar incomoditat en moments com cues o similars."
Per a Iker Lozano, de disset anys, la clausura té conseqüències molt concretes. "He sortit molt a aquesta discoteca, és una sensació estranya", explica. Sense Waka, el mapa nocturn es desplaça cap a municipis com Sant Cugat del Vallès o Mataró. Però la distància pesa: "Tan lluny la meva mare no em deixarà sortir", reconeix, conscient que la proximitat era clau per obtenir permís.
Entre els pares, el debat es mou entre la preocupació i un cert alleujament. Carol Cerezo, veïna de Cerdanyola del Vallès, just acabava de deixar el seu fill de disset anys. No té clar què passarà a partir d’ara: "No sé on aniran ara, però voldran sortir igualment". Per a ella, portar-lo fins a Sant Quirze era pràctic; en cotxe "és un momentet" i, si passava qualsevol cosa, podia arribar-hi ràpidament. També valora que l’ambient fos majoritàriament de joves de la mateixa edat.
Juan José Cebriano comparteix la sensació agredolça. Considera que el local "ha estat un espai molt problemàtic i ple de polèmiques", i en aquest sentit entén la decisió municipal. Però alhora adverteix que la desaparició de Waka complicarà la logística familiar: sense aquesta opció propera, els desplaçaments seran més llargs. La seva filla, de divuit anys, hi anava habitualment amb les amigues per simple proximitat.
Anna Martínez també recorda els dubtes inicials. Portar les seves dues filles de disset anys al Waka li feia respecte al principi, tot i que les dues o tres vegades que hi han anat "no hi ha hagut cap problema".
A casa ja es parla de possibles alternatives com Bocca, a Sant Cugat, però defensa que, més enllà del nom del local, "han d’existir espais com aquest per als adolescents". Sortir de festa, sosté, forma part d’una etapa vital que gairebé tothom ha viscut.