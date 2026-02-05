Famílies, esportistes i altres usuaris del Camp de Futbol Municipal de Sant Quirze, al carrer del Priorat, han denunciat públicament aquesta setmana el que consideren un deficient estat de manteniment de les instal·lacions municipals. Preocupa especialment, avisen, la manca d’aigua calenta a les dutxes, una situació que es prolonga des de fa prop d'un mes i que s'havia reproduït en el passat. Tot i que a parer dels afectats el recinte presenta diverses mancances, com problemes als sanitaris, deficiències en la il·luminació i una evident falta de manteniment, els denunciants creuen que l’absència d’aigua calenta en moments puntuals és el fet més greu, ja que impedeix als esportistes dutxar-se en condicions mínimes d’higiene i seguretat després d’entrenaments i partits.
Fonts municipals consultades després de fer-se pública la queixa asseguren que la qüestió està en vies de solucionar-se i que des del consistori no van ser-ne coneixedors fins fa pocs dies. "Tan aviat com ho hem sabut, hem iniciat les accions perquè quedi arreglat amb la màxima celeritat", manté el regidor d'Esports santquirzenc, David Garriga. La previsió és que aquest cap de setmana el funcionament de les dutxes torni a la normalitat. Fonts del club confien que la incidència s'arregli de manera imminent, després de comunicar el problema quan es va originar el gener passat.
La situació afecta els futbolistes locals, però també els equips visitants. Tot plegat, agreujat, adverteixen les famílies, per les baixes temperatures actuals, fet que pot comportar riscos per a la salut, sobretot en el cas de menors d’edat. Els denunciants, que han elaborat un comunicat per agilitzar les millores, consideren que aquesta situació no és acceptable en una instal·lació esportiva municipal i lamenten la manca d’una solució ràpida tot i haver comunicat la incidència per vies oficials. Amb tot, els usuaris reclamen una revisió urgent de l’estat general de les instal·lacions. "Tothom qui ha vingut per aquí, sap que fan falta millores en l'espai", assegura un dels pares, portaveu de les famílies. A més, reclamen un pla de manteniment continuat i adequat del camp de futbol municipal. Farts de les mancances, no descarten posar la situació en coneixement dels organismes federatius de futbol i dels departaments competents de la Generalitat de Catalunya. "Les instal·lacions municipals han de garantir condicions dignes, segures i saludables per a la pràctica de l’esport, especialment quan es tracta d’esport base i menors", tanquen.