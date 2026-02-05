Inversió milionària de l'Ajuntament de Sabadell per a millorar la Nova Creu Alta

Acord entre l'Ajuntament i el Centre d'Esports. La gespa de la Nova Creu Alta ha estat l'escenari d'una nova aliança entre la institució i el club que suposarà una inversió milionària en la instal·lació. L'alcaldessa Marta Farrés ha anunciat que la xifra total serà d'1,4 milions d'euros, que es distribuiran en dues fases. Una primera a curt termini que es durà a terme, en principi, aquest mateix estiu amb el drenatge i el canvi de gespa com a principal prioritat. "Farem la feina, i la farem bé. No a mitges com fa uns anys", ha assegurat el president del Sabadell, Pau Morilla-Giner, fent al·lusió als problemes després de les feines al terreny de joc que es van realitzar amb l'últim ascens a Segona, quan el sabadellenc ja formava part del consell d'asministració.
El canvi del marcador, redenominat com a 'triceratops' per Morilla-Giner en diverses ocasions, també entraria en la primera fase. Seria substituït per un de digital. La previsió és que aquestes primeres millores puguin estar enllestides abans de l'inici de la temporada 26-27, independentment de la categoria en què militi el Centre d'Esports, tot i que encara no hi ha uns terminis concrets establerts per iniciar les obres. "Parlar ara de terminis és agosarat, però intentarem que estigui llest al més aviat possible. Si no arribem i hem de demanar començar la temporada amb partits fora de casa, ho farem perquè tampoc seria la primera vegada que passa", apunta. L'accessibilitat a l'estadi és el següent punt en la llista que han acordat club i Ajuntament.
A la segona fase, amb el sobrant de les primeres operacions a realitzar, es treballarà per millorar l'experiència del dia de partit, una de les obsessions de la propietat del club arlequinat. La famosa i reclamada FanZone i diverses iniciatives que no han estat detallades ni explicades en la presentació de l'acord. "Hem d'aconseguir que venir a veure els partits del Sabadell sigui molt més que futbol. Que la pluja o el mal temps no siguin un condicionant per passar-ho malament quan vens a la Nova Creu Alta", assevera Morilla-Giner. L'estadi, amb les primeres modificacions, estaria llest per afrontar un possible retorn al futbol professional, amb els requisits de LaLiga.
La representació institucional, encapçalada per Farrés, i amb els tinents d'alcaldessa Eloi Cortés i Montse González, ha celebrat la bona entesa entre entitats després de mesos de converses. "El club és un actiu important per la ciutat i volem anar plegats per a aconseguir els reptes i objectius més ambiciosos possibles. Aquest acord no és un fet puntual, és una mostra de les intencions d'anar en una mateixa direcció", afirma. "No he tingut en cap moment la sensació que no es farien les millores que volíem. Al final, tots volem el mateix i el Centre d'Esports, és una entitat arrelada i consolidada a la ciutat que porta el nom de Sabadell arreu del territori", afegeix Morilla-Giner. Una aliança estratègica i milionària per impulsar un estadi obsolet.