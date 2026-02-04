Eneko Aguilar i Nil Ruiz, presentats com a nous jugadors del CE Sabadell

Si ahir, un cop tancat el mercat d'hivern, era el torn del director esportiu Lucas Viale per fer balanç de la finestra, avui dimecres li ha tocat parlar als dos últims a arribar al Centre d'Esports: Eneko Aguilar i el porter Nil Ruiz. Tots dos han destacat la bona acollida d'un grup en una gran dinàmica i en què el factor humà està sent diferencial per a aconseguir els resultats d'una temporada il·lusionant.
Aguilar, que arriba de la Ponferradina, ja va tenir els seus primers minuts en l'empat de diumenge passat contra el Juventud Torremolinos. El navarrès va disputar tot el segon temps com a carriler esquerrà. En la seva presentació, s'ha atrevit a respondre les preguntes en català. "M'han dit els companys que el parlo bé i que m'he d'atrevir", deia abans de la seva primera intervenció. "Jo tenia clar que volia més protagonisme i vinc amb la intenció de sumar minuts i ajudar l'equip en tot. Vaig tenir una trucada amb el Ferran Costa que em va fer veure molt clar que havia d'estar al Sabadell", afirma.
El polivalent futbolista pot ocupar diverses posicions sobre el terreny de joc: pot fer de migcampista, carriler, lateral, central o fins i tot extrem. "Jo puc jugar a on m'ho demani l'entrenador, però em sento més còmode al mig o com a carriler esquerrà", reconeix. Dissabte, en el duel clau contra l'Eldense ja podria sortir d'inici, després de les bones sensacions del cap de setmana passat i davant de les baixes en aquesta zona del camp. "És un partit més per nosaltres. Treballem al màxim sempre, contra qualsevol rival. Personalment, estic a disposició del míster per jugar el que consideri, lògicament", assegura.
D'altra banda, davant la baixa indefinida de José Ortega, el club ha incorporat Nil Ruiz, del Valencia Mestalla. "El primer és desitjar una ràpida recuperació al José. Al final, és una situació que no agrada, arribar a suplir un company que no pot competir, però estic molt content d'estar aquí. Des que vaig rebre la trucada ho tenia clar i va ser molt fàcil. Jo em veig temps al Sabadell perquè penso que és un lloc on puc créixer més enllà del que queda de temporada", afirma.
Ruiz, amb passat també a la Damm i el Barça Atlètic, tindrà la dura feina de fer-li competència a Diego Fuoli, segurament el porter més en forma de la categoria. "És un molt bon porter. Jo he vingut a treballar al màxim en el dia a dia per posar-li les coses difícils. Jugar més o menys no és el que m'importa. Vull créixer com a porter i millorar", diu. Diumenge passat fins i tot va haver d'escalfar davant dels problemes físics del de Saragossa, que finalment es va recuperar.