Mor el sabadellenc Eugeni Sallent, exdirector de Rac1 i de TV3

Sabadell perd una de les grans figures de la comunicació del país. Eugeni Sallent Garriga, sabadellenc, fill de creador dels Jocs Educa i un referent del món mediàtic català, ha mort aquest dimecres als 63 anys a causa d'una llarga malaltia. Sallent, informàtic i comunicador, deixa un llegat clau en la història recent de la ràdio i la televisió a Catalunya, amb un paper determinant en la consolidació de mitjans com RAC1 i TV3. Sallent va ser el primer director de la història de RAC1 des del 1999 –any de creació de la cadena– fins al 2012. Entre el 2012 i el 2016, el sabadellenc va assumir la direcció de TV3, en un període complicat per a la corporació a causa de la situació política del país aleshores.
La seva trajectòria professional, però, no es va aturar aquí. El 2021, Sallent va fer el salt a Mediapro, on va assumir la direcció de The Mediapro Studio a l’Amèrica Llatina –càrrec que exercia actualment–, ampliant encara més el seu impacte en la indústria audiovisual internacional. El sabadellenc va rebre diversos premis durant la seva carrera com a professional, com el Premi Quim Regàs de Periodisme, en reconeixement de la seva carrera, o el Premi Nacional de Comunicació, concedit a Rac1 mentre ell n'era el director.
La seva mort ha provocat una onada de reaccions al sector. El periodista Jordi Basté ha volgut recordar-lo públicament amb un missatge a X: “Gràcies Eugeni Sallent per tot i per tant. Per aguantar-me, per entendre’ns i per confiar. Et dec molta de la ràdio que porto dins”. Va ser precisament Sallent qui va convèncer Basté de fer el pas dels esports al matinal El món a RAC1, que avui ja suma 18 anys d’emissió. Albert Dalmau, conseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, també s'ha pronunciat al respecte, que l’ha definit com una “figura clau” dels mitjans de comunicació del país. “Un visionari de la comunicació i del periodisme de casa nostre”, ha dit.