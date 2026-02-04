FOTOS | Sorprenent accident de cotxe a la Via Alexandra de Sabadell

Sorprenent accident de trànsit a la Via Alexandra de Sabadell aquesta tarda. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han rebut l'avís a les 16:59 h després que un vehicle topés a gran velocitat contra un fanal i el test d'una planta del carrer. Tres dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets després que els veïns alertessin del succés. El conductor del vehicle no estava atrapat a l'interior i ha pogut sortir-ne sense l'excarceració dels bombers. Segons apunten fonts veïnals, el conductor hauria perdut el control del vehicle i ha desencadenat amb la topada frontal. \r\n\r\nJuntament amb el cos de rescat, diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de la Policia Municipal també han acudit a la zona dels fets per assegurar l'espai. Des del SEM no han exposat l'estat del conductor. Tot i això, les afectacions materials han estat evidents i ràpidament ha arribat la grua municipal per endur-se el vehicle, que ha quedat totalment fora de servei. \r\n\r\nFotos de Víctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAccident de trànsit a la Via Alexandra\r\n\tVíctor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n