La xarxa de Rodalies ha iniciat la jornada amb el servei que estava previst, amb una operativa del 80% de l’oferta habitual i amb una desena de trams que es fan per carretera, segons ha informat el portaveu institucional de Renfe, Antonio Carmona. Carmona ha afirmat des de primera hora del matí que hi pot haver retards “puntuals” durant el dia, però no seran generalitzats si no es produeix una altra incidència com la d’aquest dimarts, per l’avaria al centre de control d’Adif. L’administrador de les infraestructures ha imposat limitacions de velocitat i treballa amb diversos punts a la xarxa.
Segons ha dit Carmona, ja s’han expedit 320.000 abonaments gratuïts davant de la desfeta de l'operadora durant aquests darrers dies, però la demanda continua en el 75% de l’habitual. Cadascun d'aquests abonaments, que no és nominatiu, conté 10 viatges, és vàlid fins al 24 de febrer i es pot obtenir a les taquilles i màquines d'autovenda del nucli de Barcelona. L’objectiu de l’operadora és “revertir la situació” i recuperar la demanda habitual dels 400.000 usuaris diaris que es calcula que hi ha a Rodalies. Tot i aquestes alternatives, però, el portaveu no s'ha volgut mullar donant una data concreta per a la normalització del servei després de les incidències registrades durant dilluns i dimarts. Al conjunt de Catalunya, hi ha 150 autobusos per fer el servei alternatiu per carretera i més de 700 informadors repartits per les estacions de Rodalies.
Tot i la relativa normalitat amb què ha començat el dia, però, poc abans de les 10 h, una incidència tècnica ha afectat la megafonia i els monitors a les estacions de Rodalies durant gairebé una hora. Segons fonts de Renfe, no funcionava la megafonia automàtica a cap estació i s'ha prestat el servei manualment, o en directe en algun cas. Davant d'aquesta situació, la companyia ha recomanat als usuaris consultar els frontals i els laterals dels trens per verificar-ne la destinació, així com ja ha passat en altres ocasions.