Consulta el recorregut de la Rua de Carnestoltes 2026 del barri de Ca n'Oriac

El barri de Ca n’Oriac tornarà a omplir-se de colors, música i alegria amb la celebració de la Rua de Carnestoltes 2026 del barri de Ca n'Oriac, que tindrà lloc el dissabte 14 de febrer a les 17 h, amb sortida des del carrer Arousa. L’esdeveniment promet convertir els carrers en un gran escenari festiu, amb la participació de comparses, escoles de dansa i entitats dels barris del nord i de la ciutat.
Enguany, la rua comptarà amb 14 comparses, acompanyades de balls, música en directe i vestuari espectacular. L’itinerari recorrerà els carrers Arousa, Balaguer, l’avinguda Matadepera i l’avinguda Can Deu, fins arribar a la cruïlla amb el carrer Francesc Trabal. La rua es consolida així com una de les cites més esperades del calendari festiu del barri, fomentant la participació veïnal i el teixit associatiu, i oferint una tarda de diversió per a totes les edats. Entre les entitats participants hi haurà l’AV de Ca n’Oriac, Patins Concòrdia, Grup d’Amics de Sabadell, Harmony Escola de Dansa, la Colla Carnavalera de Sabadell, Adells, Tere i Fèlix, l’AV de la Planada del Pintor, el Rei Carnestoltes, l’AFA IE Virolet, l’AMPA Mas Boadella, l’AV del Torrent del Capellà i l’AV de Can Deu, entre d’altres.
Un febrer cultural
El barri de Ca n’Oriac també celebra un any més el seu Febrer Cultural, una programació plena d’activitats culturals, lúdiques i participatives que es desenvoluparan al llarg de tot el mes de febrer de 2026 al Centre Cívic i a diferents espais del barri.
De l'1 al 28 de febrer, el vestíbul del Centre Cívic acollirà una exposició permanent de manualitats, elaborades per les associacions de gent gran i l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac, una mostra que posa en valor la creativitat i el treball artesanal del veïnat. La programació inclou actes destacats com la presentació del llibreL’extraordinària vida d’un gos a les últimes, de l’escriptor Joan Berlanga, que tindrà lloc el divendres 6 de febrer a les 18 h. L’obra, guardonada amb el Premi Folch i Torres 2024, està recomanada per a infants i adults.
El dissabte 14 de febrer, el protagonisme serà per a la Rua de Carnestoltes, amb sortida a les 17 h des del carrer Arousa, que convertirà el barri en una gran festa de disfresses, música i dansa. El dissabte 21 de febrer, a la plaça del Pi, es viurà una jornada plena d’activitats: intercanvi de llibres de segona mà, sardanes, xocolatada i xurros, i exhibicions de diverses escoles de dansa, oferint una matinal festiva i familiar. Finalment, el dissabte 28 de febrer, es tancarà el programa amb l’excursió del dia del soci al Museu de la Màgia de Santa Cristina d’Aro, amb un preu de 20 euros que inclou transport, esmorzar i dinar.