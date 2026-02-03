Tanca una coneguda cadena de roba a Sabadell

Un altre adeu definitiu. La botiga de Massimo Dutti situada a la Rambla de Sabadell ha abaixat definitivament la persiana, posant fi a anys de presència d’una de les marques de moda més reconegudes al cor comercial de la ciutat. El tancament, que s’ha fet efectiu recentment, ha sorprès molts veïns i clients habituals, que els darrers dies s’han trobat amb un cartell informatiu a l’aparador. El tancament posa fi a anys de presència d’aquesta marca del grup Inditex a la ciutat i suposa una nova pèrdua per al comerç local.
Segons indica el comunicat visible a l’establiment, la marca agraeix la confiança i convida els clients a continuar en contacte a través de la seva pàgina web, l’aplicació mòbil i altres canals digitals. Tot apunta que la decisió respon a una estratègia de reordenació de la xarxa de botigues físiques i a l’aposta creixent pel comerç en línia, una tendència que s’ha accelerat en els darrers anys dins del sector del retail. Tot i això, no s’han detallat els motius concrets del tancament. De moment, es desconeix quin serà el futur del local que ocupava Massimo Dutti.
El seu tancament se suma al d’altres establiments d'algunes grans cadenes –i comerços històrics– que, progressivament, han anat reduint la seva presència física, deixant pas a nous models de consum o a locals a l’espera de reactivació. Així i tot, el centre de Sabadell és molt atractiu per a l'arribada de nous negocis: segons el darrer informe de l’Observatori dels Centres Urbans, impulsat per Sabadell Comerç Centre, confirma una tendència que ja es venia observant els darrers anys: un eix Central amb més del 90% d’ocupació del locals. Per sobre de la mitjana global de la resta de centres urbans analitzats de l’Observatori (85,93%). L'estudi constata que, tot i que la restauració i els serveis mengen terreny any rere any a les propostes comercials, gairebé la meitat de locals del Centre continuen sent comerços.
La rotació de negocis, que volta el 6% al nucli central de Sabadell–obertures i tancaments– genera anualment 12 milions d’euros d’inversió directa. De fet, des de Sabadell Comerç Centre asseguren que aquesta xifra de rotació de negocis és positiva: “Aquest moviment permet una inversió constant –fusteria, electricitat, disseny...– que es queda aquí. El retorn que té és molt elevat, una pluja de milions molt diversificada”, exposava recentment el director de l’Observatori, Jordi Obradors.