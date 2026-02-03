Sabadell inicia l’any amb un lleuger repunt de l’atur

Sabadell ha iniciat el 2026 amb un repunt del nombre d’aturats, tancant el primer mes de l’any amb 10.593 persones en situació d’atur. Dinou més que el desembre del 2025. Tot i l’increment, és la millor dada en un mes de gener des del 2008.
El comportament de Sabadell durant el gener difereix de la situació a altres poblacions del Vallès Occidental. A Terrassa, a la cocapital, el nombre de persones aturades va disminuir en 14 persones, tancant el gener amb un total d’11.423 aturats. A Rubí, també han vist com es reduïa el nombre, amb un lleuger descens de 16 persones. A Sant Cugat, s’ha viscut la mateixa situació que a Sabadell, amb un augment de 25 persones més en relació amb el desembre passat.
A Catalunya, s’ha registrat un gener amb menys aturats des del 2008, amb 325.214 persones, un 3,4% menys que dotze mesos abans, però amb un lleuger repunt del 0,61% en comparació amb el desembre del 2025.