L'Oficina de Treball Sabadell Centre tanca fins a nou avís

Es continuarà prestant el servei al carrer Sardà

  • L'Oficina de Treball de Sabadell Centre, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 30 de gener de 2026 a les 12:05
Actualitzat el 30 de gener de 2026 a les 12:06

Fins a nou avís, l'Oficina de Treball de Sabadell Centre canvia temporalment d'ubicació. Segons ha anunciat aquest divendres el servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a partir d'aquest dilluns l'oficina del carrer de la República tancarà, fins a nova comunicació. 

Malgrat el tancament, el Servei d'Ocupació de Catalunya, a través de l'Oficina de Treball, continuarà prestant servei a l'Oficina de Treball de Sabadell Sardà, ubicada al carrer Sardà 121-123. 

A finals d'octubre de l'any passat, l'Oficina de Treball de Sabadell Centre també va canviar provisionalment la ubicació on presta servei a causa d'una incidència tècnica. 

