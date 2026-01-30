L'Oficina de Treball Sabadell Centre tanca fins a nou avís

Fins a nou avís, l'Oficina de Treball de Sabadell Centre canvia temporalment d'ubicació. Segons ha anunciat aquest divendres el servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a partir d'aquest dilluns l'oficina del carrer de la República tancarà, fins a nova comunicació. \r\n\r\nMalgrat el tancament, el Servei d'Ocupació de Catalunya, a través de l'Oficina de Treball, continuarà prestant servei a l'Oficina de Treball de Sabadell Sardà, ubicada al carrer Sardà 121-123. \r\n\r\nA finals d'octubre de l'any passat, l'Oficina de Treball de Sabadell Centre també va canviar provisionalment la ubicació on presta servei a causa d'una incidència tècnica. \r\n