Banc Sabadell inaugura un nou Hub dedicat 100% a empreses emergents a Barcelona 

Banc Sabadell reforça el compromís i el lideratge empresarial en el segment de les startups amb l’obertura d’un nou hub enfocat a l’ecosistema emprenedor. L’entitat, a través del servei pioner a la banca espanyola BStartup, ha inaugurat una oficina 100% dedicada a empreses emergents i scale ups a Barcelona.
El hub emprenedor i tecnològic de la capital catalana donarà servei financer a més de 1.800 startups clients. La previsió és que a finals del 2026 arribi als 2.000 clients. En aquest nou espai s’oferirà servei financer 360°, incloent-hi finançament bancari i inversió en equity a través de BStartup10 (venture capital).
El nou hub, que compta amb més de 1.000 m2 i una vintena de professionals altament especialitzats, se suma al que ja s’ha inaugurat a Madrid a finals del 2024. S’estima que entre les dues ciutats es concentra més del 50% de les joves empreses innovadores i tecnològiques d’Espanya. Durant el primer any del Hub BStartup Madrid s’han donat servei a més de 1.450 clients, i a les seves instal·lacions el 2025 es van celebrar 59 esdeveniments d’emprenedoria i van participar de la seva activitat més de 3.400 persones relacionades amb l’ecosistema emprenedor.
En aquest sentit, el director general i director de Banca d’Empreses i Xarxa de Banc Sabadell, Carlos Ventura, ha assegurat que amb aquests nous espais “consolidem el nostre compromís amb les startups i scale ups. Des de la creació de BStartup el 2013 ens vam proposar ser el seu millor partner financer a través de l'especialització i proximitat, amb la participació activa en el seu ecosistema. En aquests 12 anys ha permès el creixement gradual del que avui és un gran equip de més de 50 persones dedicades al 100% a aquest segment, així com engegar aquests Hubs exclusius”.
BStartup va ser creat fa 13 anys per respondre a les necessitats del llavors incipient mercat de les startups, joves empreses tecnològiques que creixien molt ràpidament i els models de negoci i de finançament de les quals eren diferents de les empreses tradicionals. Des de llavors, Banc Sabadell, que ofereix a les startups un servei complet que inclou assessorament, serveis financers, finançament bancari i inversió en equity, s'ha consolidat com a entitat de referència per a les startups i avui compta amb més de 6.000 clients a tot Espanya. Així mateix, s'ha convertit en un dels agents més actius en inversió en etapes seed, havent invertit en 104 startups.