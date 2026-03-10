Banc Sabadell patrocinador principal del Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Conde de Godó des de 2008, ha renovat el seu acord amb el Reial Club de Tennis Barcelona-1899 per tres temporades més, fins al 2028. Amb la renovació, l'aliança complirà vint anys un cop passades aquestes tres edicions prorrogables per un any més.
L'excel·lent relació entre el banc i el RCTB-1899, la més llarga en la història de l'esdeveniment, permet al Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Conde de Godó afrontar la seva 73a edició mantenint-se a l'elit dels tornejos de terra batuda, sent un dels de més tradició entre els ATP 500.
L'edició d'enguany se celebrarà de l'11 al 19 d'abril a les pistes del Reial Club de Tennis Barcelona-1899, i ja compta amb jugadors de primer nivell confirmats, com Casper Ruud, Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz o Félix Auger-Aliassime. "És un orgull renovar el nostre compromís amb el Barcelona Open Banc Sabadell, un esdeveniment esportiu amb el qual compartim valors corporatius, i a través del qual continuem acompanyant la ciutat de Barcelona en un torneig que ja forma part de la seva identitat i amb el qual mantenim una aliança històrica al costat del Reial Club de Tennis Barcelona", assenyala el president de l'entitat, el banquer sabadellenc Josep Oliu.
A més, Oliu ha posat en relleu la iniciativa solidària impulsada pel banc que busca donar visibilitat a projectes sense ànim de lucre. "Els 'Aces Solidaris' ens permeten fer un pas més i convertir cada punt directe de servei en una oportunitat per donar suport a entitats sense ànim de lucre, reforçant el valor del torneig més enllà de l'àmbit esportiu i generant un impacte positiu tangible en la societat".