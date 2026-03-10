La policia retira 308 cotxes abandonats a Sabadell en un any: "Ocupen places d'aparcament!"

Un cotxe abandonat pràcticament cada dia. La Policia Municipal de Sabadell ha retirat i destruït un total de 308 vehicles abandonats el 2025, un 48% més que l'any anterior, quan se’n van retirar 208. Una realitat que afecta diversos veïns de Sabadell, que reclamen moure fitxa per evitar una imatge degradada del seu carrer i aconseguir més espai d’estacionament.
La presència de cotxes sense ús a la via pública és una problemàtica que diversos veïns denuncien des de fa temps: Manolo, veí del barri de Can Rull que ha presentat queixes a l’Ajuntament, assegura que el problema és cada cop més visible. “Cada vegada hi ha més cotxes abandonats a la via pública, ocupant un espai tan necessari com escàs. Tenim dèficit d’aparcament a tota la ciutat i no veiem que es retirin”, lamenta. Segons explica, la manca de places obliga molts veïns a donar voltes durant molta estona per trobar aparcament. “A més, ens multen perquè a la nit ens hem de buscar la vida per aparcar… Hauria d’haver-hi una campanya de sensibilització i demanar ajuda als ciutadans perquè informin dels cotxes abandonats que hi ha als seus carrers i barris”, proposa.
Des de l’Ajuntament de Sabadell, però, asseguren que es posa fil a l’agulla. Quan la Policia Municipal detecta un vehicle sospitós d’estar abandonat —o bé quan un veí ho comunica— els agents comproven si realment es troba en aquesta situació. Si es confirma, s’inicia un expedient administratiu i es notifica al titular del vehicle, que disposa d’un mes per respondre. “En cas que no es localitzi, es procedeix a la seva retirada, ja que es considera un residu”, expliquen fonts municipals.
El tinent d’alcaldessa, Adrián Hernández, recorda que el consistori ofereix alternatives perquè els propietaris puguin desfer-se del vehicle de manera adequada. “Si algú té un cotxe que no serveix, pot posar-se en contacte amb Policia Municipal, on s’explica com donar-lo de baixa o fins i tot fer la tramitació per retirar el vehicle i declarar-lo residu de forma gratuïta”, assenyala. Segons Hernández, aquesta opció busca evitar que els vehicles quedin abandonats als carrers. “És una facilitat més que donem a la ciutadania per evitar que els cotxes s’abandonin de qualsevol manera als carrers amb tota la problemàtica que això comporta a nivell d’ocupació d’espai públic, del perill si estan mal aparcats o en mal estat o de l’impacte que provoquen a nivell ambiental i al seu entorn”, destaca.
Vuit de cada deu, amb cotxe
Sabadell té actualment registrats 134.480 vehicles, principalment cotxes (95.235), motocicletes (18.663) i furgonetes i camions (16.393), segons els registres de l’Idescat. Un parc mòbil que ha anat a l’alça i en els darrers vint anys ha crescut un 12,3%. I, segons els darrers registres del padró, hi ha uns 170.000 sabadellencs entre 20 i 84 anys. Segons aquestes dades, doncs, vuit de cada deu sabadellencs en edat de conduir tindria vehicle.