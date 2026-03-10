SMATSA equipa els seus vehicles amb 16 desfibril·ladors per millorar la resposta a emergències

La concessionària del servei de neteja viària i recollida de residus de Sabadell, Serveis Medi Ambient S.A. (SMATSA), ha presentat la incorporació de 16 desfibril·ladors externs automàtics (DEA) a diversos vehicles de supervisió i intervenció del servei. En concret, estaran equipades vuit motocicletes elèctriques i sis furgonetes. Segons ha explicat el director general de l’entitat, Eugenio Díaz, aquesta mesura s’emmarca dins les accions que l’empresa està impulsant coincidint amb els 50 anys d’activitat del servei a la ciutat. El projecte té com a objectiu ampliar la presència d’aquests dispositius a la ciutat i contribuir a la resposta davant possibles emergències. “El que estem intentant és estendre aquest sistema i així fer una contribució a escala preventiva per respondre en casos d’emergència”, ha assenyalat Díaz.
Els vehicles que incorporen els desfibril·ladors són conduïts per personal de comandament del servei que circula habitualment pels diferents barris de la ciutat en tasques de supervisió. En total, el director ha afirmat que “una trentena de treballadors han rebut formació homologada en suport vital bàsic i en l’ús d’aquests dispositius, fet que permetrà actuar en cas d’una aturada cardiorespiratòria mentre arriben els serveis d’emergència”. Díaz també ha subratllat que els equips del servei operen de manera continuada a la ciutat. “Les unitats tenen presència les 24 hores del dia, 7 dies per setmana, o sigui que treballem 365 dies l’any”, ha remarcat.
La iniciativa ha comptat amb el suport de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Els seus representants, Dolors Costa, presidenta, i Emili Díaz, director de l’àrea de crítics i medicina intensiva de l’Hospital Parc Taulí, han destacat la importància de disposar de recursos que permetin actuar ràpidament davant una emergència cardíaca i han recalcat que els primers minuts són clau en una aturada cardiorespiratòria, de manera que disposar d’aquests dispositius repartits per la ciutat pot facilitar una resposta més ràpida.