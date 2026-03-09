La bretxa salarial s'estanca a Sabadell: les dones cobren un 20% menys que els homes

A Sabadell, la desigualtat salarial encara té rostre de dona. Segons les dades de l’informe anual Dona i mercat de treball al Vallès Occidental de l’Observatori del Consell Comarcal, la bretxa salarial a la ciutat és del 20%: les dones cobren 7.026 euros menys que els homes, cada any. Mentre que el salari brut anual mitjà de les dones a Sabadell és de 28.191 euros, el dels homes se situa en 35.217 euros. Una diferència de 7.026 euros menys a l’any per a les dones, segons les dades més recents.
Sabadell és, una de les ciutats amb una de les diferències salarials més pronunciada i l’escurçament de la diferència salarial és modesta al llarg dels anys: només s’ha reduït un 0,2% des de 2019, i és una xifra in crescendo des de l’any 2020. Es tracta del segon gran municipi vallesà amb major escletxa, superada només per Sant Cugat del Vallès (28,2%). Altres ciutats de la comarca registren bretxes més reduïdes, com Cerdanyola del Vallès (17,3%), Rubí (14,7%) o Terrassa (14,4%). Ara bé: les dones continuen pagant la diferència a tots els municipis de la comarca. En el conjunt de Catalunya, la diferència és lleugerament menor. Els homes tenen un salari mitjà de 34.473 euros anuals, davant dels 28.765 euros de les dones, fet que situa la bretxa salarial en 5.708 euros, un 16,6%.
Diferències segons l’edat i el sector
La desigualtat salarial s’accentua amb els anys. Entre les persones més joves la diferència és relativament moderada, però creix progressivament en generacions més grans. Entre els menors de 30 anys, la bretxa és del 9,9%, mentre que entre els 30 i 44 anys arriba al 12,2%. En el tram de 45 a 54 anys puja fins al 19,4%, i es dispara considerablement entre les persones de 55 anys o més, on arriba al 35,5%. Pel que fa a la nacionalitat, la diferència salarial entre homes i dones és més elevada entre les persones amb nacionalitat espanyola (22,1%) que entre les persones estrangeres (11,2%).
La desigualtat salarial també ve dibuixada pel sector econòmic. Les diferències més grans es registren a la indústria (24,8%) i als serveis professionals (24,7%), seguides de les activitats relacionades amb TIC, finances i immobiliàries (22,7%). En altres sectors, com el comerç (14,9%) o el transport i l’hostaleria (18,6%), la bretxa és menor.
Segons la categoria professional, les diferències són més acusades en els llocs de qualificació alta (28,7%), mentre que en les categories mitjanes i baixes se situen al voltant del 25,2%. En relació amb la jornada laboral, la diferència és del 13,4% en jornades completes i del 8,7% en jornades parcials.
Més estudis superiors, més atur femení
Les dones del Vallès Occidental presenten un nivell educatiu superior al dels homes: el 37,2% tenen estudis superiors, davant del 34,4% dels homes, una diferència més marcada entre els joves de 25 a 39 anys, on el 56% amb estudis superiors són dones. Malgrat això, la seva participació en el mercat laboral continua sent inferior. L’any 2025, la taxa d’activitat femenina és del 55,9%, gairebé sis punts per sota de la masculina (61,8%), i la taxa d’ocupació del 49,6%, davant del 57% dels homes.
La contractació femenina ha crescut més (+13% davant +4,5% dels homes), però la temporalitat i la jornada parcial afecten més les dones: el 65,2% dels seus contractes són temporals i el 42,2% treballa a temps parcial, gairebé el doble que els homes. L’atur femení (10,42%) supera el masculí (7%), amb més del 60% de les dones aturades de llarga durada. A banda, persisteix la segregació sectorial: el 87,2% de les dones afiliades treballen en serveis, mentre que els homes concentren més la seva presència en la indústria i la construcció.