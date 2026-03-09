Quin temps farà aquesta setmana a Sabadell?

Sembla que tornarà a canviar el temps a Sabadell durant aquesta setmana. Si bé el Servei Meteorològic de Catalunya alertava la setmana passada que hi hauria més de sis dies seguits plovent, la previsió ha canviat en les darreres hores i la meteorologia ha fet un tomb que deixarà veure el sol més sovint. Segons la previsió del Meteocat, aquest dilluns al matí s'espera que la dinàmica sigui la mateixa que la de primera hora, amb el cel majoritàriament assolellat, però que s'anirà tapant a poc a poc i, fins i tot, s'espera que hi hagi algun petit ruixat a la ciutat, de manera efímera i gairebé anecdòtica. Respecte a les temperatures, s'espera que el termòmetre oscil·li entre els 7 ºC de mínimes i els 15 ºC de màximes a les hores del migdia.
De cara als pròxims dies, es preveu un temps molt semblant al d'aquest dilluns. Més presència del sol que la setmana passada i un petit increment de les temperatures, que creixeran fins als 18 ºC de màxima. Per aquest dimarts i dimecres vinent es preveuen uns dies assolellats al matí i una mica més ennuvolats a la tarda, però sense probabilitat de pluja. A partir de dijous, segons els models estadístics i automàtics del Meteocat, s'esperen dos dies plenament assolellats, amb una baixa probabilitat de pluja i unes temperatures que estaran entre els 7 ºC i els 18 ºC. De cara al cap de setmana, les nuvolades seran més intenses i la possibilitat que plogui també incrementa notablement, segons la predicció actual. Sembla, doncs, que arriben uns dies sense pluja, però amb la incertesa de si hi haurà precipitacions o no el cap de setmana vinent.