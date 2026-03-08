ARA A PORTADA

Sabadell

Smatsa destaca el paper de les dones en la neteja de la ciutat en el 8M

L'empresa concessionària de la neteja viària i recollida de residus visibilitza les seves treballadores

  • Una treballadora d'Smatsa, en el vídeo
Publicat el 08 de març de 2026 a les 17:47

L'empresa concessionària del servei de neteja viària i recollida de residus de Sabadell, Smatsa, reivindica en un vídeo compartit a les xarxes socials el paper de les dones en aquesta tasca imprescindible per al bon funcionament del municipi.

"Cada vegada som més dones treballant en el sector de la neteja i la recollida de residus, sumant talent, esforç i compromís en un sector essencial per a la ciutat", exposa la companyia, que remarca que "aquest ofici no entén de gèneres, sinó de persones que cada dia fan la seva feina amb responsabilitat i orgull".

En el vídeo apareixen 25 treballadores que expliquen què els uneix i defineix en el seu dia a dia. Mots com força, energia, unió, compromís, superació, inclusió, valentia, professionalitat, equip són els que comparteixen les treballadors que cada dia recorren la ciutat.

 

