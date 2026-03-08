ARA A PORTADA
L'acte institucional del 8M a Sabadell reivindica el feminisme: "És un orgull col·lectiu" Aleix Pujadas Carreras
L'Astralpool CN Sabadell torna a perdre la final de Copa de la Reina davant del Sant Andreu Marc Segarra Rodríguez
Sabadellencs a Dubai, testimonis del conflicte: "La vida continua igual, però amb una calma tensa" Jan Cañadell Puigmartí
Oriol Rifer, escollit cap de llista de la Crida per Sabadell a les eleccions municipals Aleix Pujadas Carreras
Smatsa destaca el paper de les dones en la neteja de la ciutat en el 8M
L'empresa concessionària de la neteja viària i recollida de residus visibilitza les seves treballadores