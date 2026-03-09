Cacen un motorista conduint a 125 km/h per la carretera de Bellaterra

La Policia Municipal va caçar dissabte passat al matí a un motorista circulant a una velocitat de 125 km/h per la carretera de Bellaterra, una velocitat notablement superior a la permesa. Es van realitzar diligències judicials per un delicte contra la seguretat del trànsit. Durant la setmana passada, el Servei Català de Trànsit, juntament amb els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal, va organitzar una campanya conjunta per “posar fre a la velocitat excessiva”, segons diuen des del servei responsable. Per dur a terme aquesta campanya, es va incrementar la presència policial, així com la instal·lació de radars mòbils a vies urbanes i interurbanes.
Fa dos anys, un accident de trànsit es va cobrar la vida de dues persones a la mateixa carretera: la d'un home de 37 anys i la d'una nena de 13. El sinistre va tenir lloc a la carretera de Bellaterra, a l’altura de l’Aeroport de Sabadell, i va implicar un cotxe i una furgoneta que van xocar frontalment. Quan els equips d’emergència van arribar al lloc del sinistre, el conductor del cotxe ja havia mort. Els sanitaris van evacuar els dos ocupants de la furgoneta i els van traslladar en estat molt greu a l’Hospital Parc Taulí. Una de les víctimes, una menor de 13 anys, va morir hores després al centre hospitalari a causa de la gravetat de les ferides.
Altres successos del cap de setmana
La Policia Municipal va intervenir aquest cap de setmana en dos accidents de trànsit sense ferits en què els conductors implicats van donar positiu en les proves d’alcoholèmia. El primer es va produir divendres 6 de març a les 22:25 h, a l’encreuament entre el carrer de les Palmeres i l’avinguda de Matadepera, quan un turisme va xocar contra un vehicle estacionat. La conductora va donar un resultat de 0,81 mg/l d’alcohol, per sobre de la taxa màxima permesa de 0,25 mg/l. El segon sinistre va tenir lloc diumenge 8 de març a les 7.26 h, a la ronda de Collsalarca, quan un vehicle va sortir de la via sense provocar ferits; el conductor va donar 0,83 mg/l en el control d’alcoholèmia. En ambdós casos es van instruir diligències judicials per conduir amb una taxa superior a la permesa i hi van intervenir una unitat de la Policia Municipal i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).