FOTOS | Així serà el MNAC amb el segell sabadellenc d'Harquitectes

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentat aquest dilluns, 9 de març, el projecte arquitectònic de la seva ampliació, que respon a la proposta que va guanyar en concurs públic el despatx sabadellenc Harquitectes juntament amb l'estudi suís amb oficina a Barcelona Christ & Gantenbein. L'acte, celebrat al Palau Victòria Eugènia, l'ha presidit el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni i el president del MNAC, Joan Oliveras. L'ampliació serà possible amb una inversió de 112,7 milions d'euros, finançats al 50% per la Generalitat (56,3 milions d'euros), el 30% l'Estat (33,8 milions d'euros) i el 20% l'Ajuntament de Barcelona (22,5 milions d'euros).
El nou MNAC integrarà el Palau Nacional i el Palau Victòria Eugènia, de manera que es guanyaran uns 22.000 metres quadrats, fins arribar a 71.417 metres quadrats de superfície total. L'equipament vol ser "un museu sense límits cronològics" que permetrà exposar de forma permanent la creació artística a Catalunya al llarg de la seva història, fins a l'actualitat. Mostrarà, per primer cop, l'art produït a partir dels anys quaranta, incloent la fotografia i la imatge o el còmic, i podrà donar cabuda a les generacions d’artistes de la postguerra, unes dècades considerades de gran riquesa cultural del país.
El projecte respon a la idea de 'dos edificis, un museu' perquè es rehabilitarà i recuperarà el Palau Victòria Eugènia, de 1923 i dissenyat per Josep Puig i Cadafalch, que gràcies al nou passadís cobert que hi haurà. L'arquitecte sabadellenc d'Harquitectes, Xavier Ros, va explicar al Diari que és "un repte molt gran i molt bonic, en un lloc emblemàtic que té una col·lecció molt important i toca molt Barcelona; és un edifici que crec que fa molta ciutat". La previsió és que les obres del nou MNAC estiguin acabades el 2029 amb motiu del centenari de l'exposició universal de Barcelona.