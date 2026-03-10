‘R.I.P.’, una comèdia ‘macabra’ no apte per a pells sensibles

Qui entri al Teatre Gaudí a veure R.I.P haurà d’abrigar la pell fina. La comèdia, en què un dels protagonistes és Jaume García Arija, retrata amb humor molt negre una situació massa habitual: una mare moribunda, dos germans, necessitats econòmiques diverses i una cobejada herència. “És una obra molt irreverent, amb molta mala bava, però molt divertida. Aquí rep tothom”, deixa clar l’actor sabadellenc, dirigit per Jesús Fernández, amb qui comparteixen la companyia Teatre del Far. A l’escenari, hi haurà també Màrius Hernández. És un text escrit per Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez. Es podrà veure des del 12 de març fins al 5 d’abril.
“És una versió molt més gamberra que la que van protagonitzar anys enrere Joan Pera i Paco Morán, amb el nom de Mamaaa!. A Madrid es va fer en una versió més negra, com aquesta de R.I.P., i va triomfar. Ara la portem per primera vegada i en català”, explica Arija. Fa mesos que assagen a la Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, l’Estruch de Sabadell. “No volem ferir sensibilitats. No hi ha ningú que sigui ni blanc ni negre. És una disputa que fa pensar en les disputes desafortunades que hi ha per les herències, i que trenquen famílies, amb una pàtina d’humor macabre. A més hi ha moltes subtrames per riure veient-nos-hi reflectits”.
Els personatges són grotescos: la mare té massa anys, una embòlia i “molt poques ganes de morir-se”. Interpretat per Arija, el Jonnhy “té molt carrer, té molta picardia, sempre està ficat en tripijocs foscos i, tot i que en un cert moment va arribar a aconseguir un bon estatus econòmic, està molt necessitat de diners”. L’altre germà, el Carlitus, “és un bon professor que sempre ha viscut amb la mare, la cuida, l’ajuda en tot, la banya... Però no està exempt d’interès”. Només són ells dos a l’escenari, tot i que la mare hi és present a través d’un timbre i al Jonnhy no para d’emprenyar-lo la dona possessiva a través de trucades.
El Teatre Gaudí presenta l’obra amb un escenari amb els espectadors repartits entre costats. Al mig, els dos germans viuran “una nit interminable plena de secrets que tenen ganes de sortir a la llum, amb moments absurds, surrealistes i molt divertits”, sosté l’actor sabadellenc.