Cultura i oci

'La Ilíada' amb visió de gènere: un nou club de lectura a la Biblioteca Vapor Badia

La Biblioteca Vapor Badia ofereix sessions literàries temàtiques de clàssics, ciència-ficció i teatre

Publicat el 04 de març de 2026 a les 15:21

La Biblioteca Vapor Badia enceta un nou club de lectura a partir de l'abril, un dimecres al mes a partir de les 19h. Es tractarà un gran clàssic de la literatura amb visió de gènere, amb la coordinació de l'escriptora Montse Barderi. El primer llibre del club de lectura serà la Ilíada, que "s'acompanyarà amb autores que s’han atrevit a dialogar amb el gran gegant de la història de la literatura: Homer".

"La Ilíada no és un text mort i antic, sinó la primera de les guerres de la nostra civilització que explica molts dels problemes del nostre present, i qui som segurament té a veure amb de qui venim", explica la coordinadora del club de lectura. 

El club de lectura continuarà amb La canción de Aquiles, de Madeline Miller, i La veu i el poder de les dones, de Mary Beard. 

Altres clubs temàtics a la Biblioteca Vapor Badia són: Quimèric: fantàstic, terror i ciència-ficció, amb Karen Madrid; Club de Ciència-ficció, amb Francisco Cabello; L'experiència de la poesia, amb Joan Calsina; i Novel·la gràfica i còmic, amb el col·lectiu Mijuro. A la Biblioteca dels Safareigs, Llegir el teatre i Lectures viatgeres. Enric Lòpez, a la Biblioteca Can Puiggener, ofereix Llegir el teatre

 

