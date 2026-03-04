ARA A PORTADA
Tanquen línies i n'obren altres el curs vinent a Sabadell: aquestes són les escoles i instituts afectats Sergi Gonzàlez Reginaldo
Els teus fills pagaran més per quedar-se a dinar a l'escola: quant s'encareix el menjador? Sergi Gonzàlez Reginaldo
Vincular-se a entitats locals per aprendre català: "Al meu cap ja no estic traduint, tot em surt més natural" Aleix Pujadas Carreras
'La Ilíada' amb visió de gènere: un nou club de lectura a la Biblioteca Vapor Badia
La Biblioteca Vapor Badia ofereix sessions literàries temàtiques de clàssics, ciència-ficció i teatre