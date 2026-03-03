ARA A PORTADA

Cultura i oci

'Dorayakis', el nou tema de Flashy Ice Cream i 31FAM rodat per tot Sabadell

Els grups publiquen un videoclip divertit i amb tocs de surrealisme que recrea les fotos d'orla

  • 31 FAM i Flashy Ice Cream, al videoclip 'Dorayakis'
Publicat el 03 de març de 2026 a les 12:55
Actualitzat el 03 de març de 2026 a les 12:56

Flashy Ice Cream torna a col·laborar amb 31 FAM al tema Dorayakis (Delirics). Els dos grups que han marcat el rumb de la música urbana en català des de Sabadell publiquen un videoclip divertit i amb tocs de surrealisme que recrea les fotos d'orla i és ple d'escenaris de Sabadell: l'Escola Industrial, la Nova Creu Alta, el bar The Shamrocks i l'Hotel Suís. 

És el primer avançament del pròxim àlbum de Flashy Ice Cream, el duet format per Pol Giancana i Sneaky Flex. El tema s’inscriu en un house-techno modern i representa "un pas clau en l’evolució sonora del projecte". És el primer treball de Pol Giancana com a productor, en col·laboració amb Joey C, consolidant una nova dimensió creativa dins l’univers dels Flashy Ice Cream. 

"Anem més durs que un Action Man, / culpa del mono anem com el Tarzan, / no volem créixer com el Peter Pan, / no vull la princesa jo vull la Mulan", canten.

Notícies recomenades