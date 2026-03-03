ARA A PORTADA
Els teus fills pagaran més per quedar-se a dinar a l'escola: quant s'encareix el menjador? Sergi Gonzàlez Reginaldo
Els autobusos de Sabadell (TUS) tornen a batre rècord d’usuaris amb 17,7 milions de viatges Marta Ordóñez
Màrius Serra: "El món del segle XXI tendeix al desconcert, només els fanàtics mantenen certeses absolutes” Guillem Plans Roca
'Dorayakis', el nou tema de Flashy Ice Cream i 31FAM rodat per tot Sabadell
Els grups publiquen un videoclip divertit i amb tocs de surrealisme que recrea les fotos d'orla