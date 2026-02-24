ARA A PORTADA
Quatre anys de la invasió d’Ucraïna: “La gent s’ha acostumat a viure amb l’horror, jo ajudo des de Sabadell” Marta Ordóñez
Front comú per fer créixer l'Aeroport de Sabadell: un 10% més d'hangars per potenciar l'activitat econòmica Manel Camps
Tres projectes prometedors gestant-se a l'institut d'innovació del Taulí: "Hi ha unes 70 idees cada any. Algunes moren, altres prosperen" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Kawtar Amzzane, guanyadora d'un premi de ciència amb un treball "brillant" sobre l'Alzheimer: "M'ha inspirat pel futur" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Sabadell ret homenatge institucional a l'artista Jordi Roca i Tubau
Un centenar de persones omplirà el Saló del Teatre Principal amb un concert del pianista David Casanova