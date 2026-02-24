ARA A PORTADA

Sabadell ret homenatge institucional a l'artista Jordi Roca i Tubau

Un centenar de persones omplirà el Saló del Teatre Principal amb un concert del pianista David Casanova

  Jordi Roca i Tubau, al seu taller de Sabadell l'any 2020
Publicat el 24 de febrer de 2026 a les 14:21

El Saló del Teatre Principal de Sabadell acollirà un homenatge institucional pòstum a Jordi Roca i Tubau, dimecres a les 19h. Pintor, escriptor, poeta, dissenyador gràfic i muralista, va ser "un artista total", absolutament polifacètic i amb un volum d'obra gairebé inabastable, repartida entre particulars, institucions, esglésies, entitats i empreses, sobretot a Sabadell, però també arreu de Catalunya i a l'estranger. Va ser un gran mestre del simbolisme. L'acte complementarà el concert que l'entitat Joventuts Musicals va dedicar-li el gener passat, sota el títol Un record perenne i amb la Cobla Mediterrània. El centenar d'invitacions per assistir-hi s'han esgotat.

No hi faltarà música, una passió que Jordi Roca va compartir tota la vida amb la seva companya, Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals. A l'homenatge, el pianista sabadellenc David Casanova ha escollit interpretar Preludi i fuga, de Bach, "una peça molt arrelada a la terra", com tota l'obra de l'artista sabadellenc, que va morir el 22 de desembre de 2022, amb 89 anys. Després Sobre un mirall i una campana, una peça in memoriam que del compositor sabadellenc Benet Casablancas.

L'acte estarà conduït per l'editor del Diari de Sabadell, Marc Basté, qui glossarà unes pinzellades biogràfiques de Jordi Roca. Hi intervindrà el periodista Joan Brunet, des de la mirada de l'amic; el mestre i cineasta Pere Cornellas, que oferirà la mirada de l'escriptor; i l'economista i empresari Joan Josep Ríos parlarà de Roca des de la perspectiva d'artista. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, lliurarà una plaça pòstuma en nom de la ciutat a Soler. 

