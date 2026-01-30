El concert que hauria emocionat Jordi Roca i Tubau

Jordi Roca i Tubau (1933-2022), pintor i escultor, ha rebut rebre un merescut homenatge per part de Joventuts Musicals de Sabadell, divendres al vespre, al Teatre Principal. Sota el títol Un record perenne, la Cobla Mediterrània, dirigida per Bernat Castillejo, s'ha acompanyat de la mezzo-soprano Marta Valero i de la percussió de Joan Torras.
L’acte ha comptat amb la lectura dramatitzada del poema Gesta èpica d’arrels profundes, de Jordi Roca, per part dels rapsodes Enric Arquimbau, Gisela Figueras i Biel Rigol. L’obra recrea la nit simbòlica en què la col·lectivitat es troba per proclamar el dret dels pobles a decidir la seva llibertat, amb la cultura com a eix troncal.
També s'ha interpretatVisions paradisíaques, la sardana que Josep Maria Serracant va escriure el 2007, dedicada a Jordi Roca i a la seva esposa i presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler. “És un dia realment especial, extraordinari, que li hauria fet molta il·lusió. Ja li va fer molta il·lusió quan aquesta obra, que me la va dedicar quan vaig fer 70 anys, es va estrenar a Gisclareny”, ha explicat Soler.
El regidor de cultura, Carles de la Rosa, ha recordat que Roca hauria estat la butaca 7, a la fila 5, del Principal. Ha destacat el seu sentit de la llibertat amb la cultura com a eix vertebrador. Per altra banda, ha avançat que al Saló del Principal se li retrà homenatge institucional el 25 de febrer.
Abans que sonés la música, Serracant ha agafat la paraula per contextualitzar la sardana i també la música que envolta la seva poesia, “en què es pot sentir el ressò de la seva veu”.
A càrrec de la dramatúrgia de l’obra, Jordi Lara ha ofert unes paraules sobre la vida Roca, especialment entranyables i alhora divertides quan ha retratat la seva infància a Ripoll. També ha explicat el seu pas per la presó per defensar la llibertat durant la dictadura i els seus inicis com artista.