Poesia al cementiri per a quan les paraules es trenquen

El grup de Suport al Dol de Sabadell portarà poesia al cementiri municipal amb l’espectacle Per qui toquen les campanes, dissabte a les 21.30h. Miquel Martí i Pol, Mario Benedetti, Miguel Hernández, Luis García Montero, Gioconda Belli i Federico García Lorca són alguns dels autors que cantarà Cristina Barbero, acompanyada per la guitarra de Mario Bernaus. Per a qui ho desitgi, hi haurà un moment de micròfon obert per a llegir breus textos lírics personals. L’escenari estarà il·luminat per la llum tènue de les espelmes, en format candelight.
“Quan la veu es trenca, a vegades apareix la poesia per expressar el que sent el cor”, explica Juan Carlos Martín, president del grup de Suport al Dol. “Parlar de la mort és un tabú, encara que tots la vivim. Però parlar-ne permet entendre millor moltes coses”.
Les entrades per assistir a l’espectacle són gratuïtes –l’enllaç per accedir-hi es pot trobar a les xarxes socials de l’entitat–, i ja se n’han reservat més d’un centenar. “Que la gent no marxi fugint ja és tot un èxit, imagina’t que pugui venir tanta gent a l’acte”, bromeja el president d’aquesta associació sense ànims de lucre que va néixer el 2003, quan dues persones que havien patit una pèrdua van decidir “ajudar-se i ajudar els altres”. L’acte ajudarà a visibilitzar que “parlar de dol no és només parlar de mort, sinó parlar de vida”, afegeix Martín, que cita el poema Parlem de tu, de Martí i Pol, com a exemple dels versos que sonaran dissabte. “Parlem, però no pas amb pena. / I a poc a poc esdevindràs tan nostra que no caldrà ni que parlem de tu”.
El grup de suport es troba al Centre d’Entitats, al passeig Gaudí. És obert a tothom que necessiti ajuda per afrontar el dol després d’una pèrdua.