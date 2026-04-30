L’al·lèrgia al pol·len de debò arribarà a l'Embassa't

Les al·lèrgies al pol·len han disparat aquests dies les visites mèdiques els darrers dies. Al·lèrgiques al pol·len és una altra cosa. Són sis artistes que únicament dispararan el que anomenen els seus “drames i alegries” a so d’indie i rock a la festa de presentació de l’Embassa’t, que se celebrarà el dissabte 9 de maig a l’Estruch, a les 20h. “Ens sentim molt honorades de ser-hi. Ens agrada moltíssim el festival, té una de les millors programacions de Catalunya”, diu Joana Subirats, una de les veus i guitarra elèctrica del grup. “Hi hem anat molts anys, som part del seu públic”, afegeix Maria Riba, teclista.
Al·lèrgiques al pol·len, que van néixer a principis de 2020, s’estan restablint en el panorama musical català després d’haver virat cap a una sonoritat “més descarada i enèrgica”, tal com es pot apreciar al senzill Shangai, publicat a principis d’abril. Aquestes variacions rítmiques van acompanyades d’un nou format en el directe, festiu i ballable, que ja es va poder veure en una petita gira per sales de la seva Barcelona natal. Com faran a Sabadell, hi van desvelar algunes cançons inèdites, que encara no han publicat. Els seus fans en tenen ganes després d’Al·larma, en què ja es va poder veure un primer gir rocker i va sorprendre la col·laboració amb Joan Manuel Serrat.
El que no canvia és l’imaginari de lletres que, tal com comenten amb un toc d’humor, continua “sent el que els passa a la vida, les seves alegries i drames”. Ara bé, expliquen que sí que ha canviat la manera de crear, que ara és més col·lectiva, la qual cosa els permet “separar-se de l’experiència individual i portar les cançons a un lloc més exagerat”.
El 2026 serà un any important per al grup, després del canvi que ha fet. Podria ser que encara ho fos més després d’haver passat per l’Embassa’t.