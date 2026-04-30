La Cobla Jovenívola celebra 50 anys amb un concert amb "megacobla"

El Sant Jordi de 1976 Sabadell va guanyar un so únic que, fins a dia d’avui, sempre ha acompanyat la ciutat. La Cobla Jovenívola de Sabadell celebra 50 anys d’història, creada per Salvador Saumoy per captar estudiants i pal·liar la falta de músics joves.
La primera activitat de les celebracions serà aquest dissabte 2 de maig, a la plaça Doctor Robert a les 11h, amb el que l’entitat anuncia com “una jornada de sardanes excepcional”. S’hi sumaran membres antics de la cobla, amb la intenció de reunir una quarantena d’intèrprets. D’aquesta manera es vol constituir “una megacobla”.
També s’estrenarà una peça per a l’ocasió. El reconegut compositor Enric Ortí estrenarà Tempus Fugit, que és una sardana commemorativa. La jornada acabarà amb un dinar de germanor, amb la previsió que aculli un centenar de persones.
La ballada de sardanes d’aniversari comptarà amb les peces Dels fillols als padrins, de X. Ventosa. Octubre 2010, d’O. Oller; Els primers cent anys, de J. L. Moraleda; Ningú com tu, de F. Carballo; Sabadell 2024, de Bernat Castillejo; Com si el cel hagués fugit, de M. ARtiga; Or per Sabadell, de J.J, Beumala; i Aplec de Sabadell de J. Auferil.
La celebració dels 50 anys de vida de la Cobla Jovenívola acabara el 20 de desembre al Teatre Principal amb el tradicional concert de Sant Esteve. En aquest cas, la formació estarà acompanyada per la soprano sabadellenca Maria Hinojosa, que ha col·laborat en alguna ocasió amb la Fundació Òpera a Catalunya. Serà un any amb actuacions, retrobaments i moments especials.