Del rock i el jazz, a les cançons de barberia: Joventuts Musicals es despentina a l'estiu

Fan poques vacances Joventuts Musicals de Sabadell. Quan arriba l'estiu, de fet, aprofiten per despentinar-se i sortir de la seva zona de confort, la música clàssica. Del 18 de juny al 16 de juliol, la formació oferirà vuit concerts, tots menys el primer al pati del Casal Pere Quart, amb l'acordió, el jazz, el romanticisme, el swing, el rock i la música de barberia com a protagonistes. Hi actuaran l'Orquestra d'Acordions de Sabadell, Metropolitan Union Barbership Quarter, la Cobla Mediterrània, Romaní Zhulyev Hot Jazz, Barcelona Rock Strings, l'Orquestra Segle XXI, Trio Fortuny i Inés Cuello i Men in Swing, en homenatge a Sinatra.
"Hem volgut reunir el màxim nivell i la màxima pluralitat", expressa la presidenta de Joventuts Musicals de Sabadell, Joana Soler, qui va recordar que l'entitat celebra 70 anys d'història, com una de "les primeres i més actives" de l'Estat. Durant tots aquests anys, ha persistit una programació basada a alternar "grans compositors històrics i contemporanis, sempre valorant la riquesa musical de Sabadell". El regidor de cultura, Carles de la Rosa, ha lloat la seva "oferta desenfadada" d'estiu i que hagin trobat en el pati del Casal Pere Quart "una casa".
Serà un festival d'aniversaris. L'Orquestra d'Acordions de Sabadell, que actuarà amb un referent internacional de l'instrument com Gorka Hermoso, celebra 35 anys. Hi passarà el 18 de juny, en l'únic concert al Teatre Principal.
Molt "singular i curiós" és la proposta de Metropolitan Union Barbershop, tal com ha comentat Manel Sabés, membre de la junta de Joventuts. És un quartet que canta música sorgida a les barberies. De fet, a Espanya, és un gènere que va néixer a Sabadell, a partir del grup creat el 1981 per Miquel Soley, Xavi Ribera, Llorenç Balsach i Joan Uyà. Serà el 26 de juny.
Infal·lible a la programació, la Cobla Mediterrània, en aquest cas el 30 de juny amb Eugènia Montenegro i Marta Valero, sota direcció de Bernat Castillejo. Tal com ha destacat Josep Maria Serracant, per aquest concert s'han arranjat peces des de zero, algunes tan conegudes com Summertime o d'òperes com Carmen i Les noces de Fígaro. Hi haurà jazz, amb Romaní Zhulyez Hot Jazz, el 2 de juliol.
Un dels concerts més trencadors, i alhora esperats, serà el de Barcelona Rock Strings, en format quintet de corda, el 6 de juliol. Pere Nolasc, violinista de la formació, ha avançat que el grup neix a partir del repte d'oferir repertori de rock i heavy, encara que els membres venen –i són uns enamorats– del clàssic. "Hem agafat la música que et poses al cotxe", ha comentat, i augura poder reunir tres generacions entre el públic, del net a l'avi.
El festival continuarà amb l'Orquestra Segle XXI oferint un concert sobre el romanticisme (9 de juliol), Trio Fortuny interpretant boleros amb Inés Cuello (13 de juliol) i un concert d'homenatge a Frank Sinatra per part de Men in Swing, el 16 de juliol.