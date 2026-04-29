Axel Torres: "Messi va intentar comprar el Sabadell"

Fa menys de dues setmanes, el Cornellà va anunciar que Leo Messi es convertia en el nou propietari del club. L’impacte va ser immediat, amb centenars de milers de persones que van començar a interactuar i seguir els continguts del conjunt del Baix Llobregat. L’estreta relació del futbolista argentí amb Catalunya i el futbol català és evident després de més de dues dècades al Barça. La pregunta per a molts, quan es va comunicar l’acord, va ser: per què el Cornellà? Hauria pogut ser el CE Sabadell? El periodista i exconseller arlequinat Axel Torres va resoldre el dubte en el capítol 33 d’aquesta temporada, la 12, del seu pòdcast, El Morning.
Segons assegura Torres, "Messi volia comprar un club català des de fa un any i va mirar diverses opcions". Sent preguntat pel Centre d’Esports, el periodista va assegurar que "va poder comprar el Sabadell i també el Terrassa". En ambdós casos, no obstant això, va ser la propietat del club qui va rebutjar la venda de la seva part accionarial davant la consulta de l’entorn del futbolista de l’Inter Miami. "Si el Sabadell hagués volgut vendre, Messi hauria comprat el Sabadell", apunta. Davant la negativa de la propietat del club arlequinat, l’argentí es va decantar pel Cornellà que, segons asseguren, no era la primera opció. El company de l’Axel en el pòdcast, ‘Rulo’ Fuentes, afegeix que "buscava un club amb una estructura sòlida i un bon futbol base".
A mode anecdòtic, l’Axel Torres també va donar la seva opinió sobre aquest possible moviment, que hauria multiplicat l’impacte mediàtic del Centre d’Esports. "A mi m’hauria agradat molt. Crec que una figura com el Messi és una garantia de capacitat econòmica il·limitada, una competitivitat extrema i també coneixement del món del futbol", diu. "Realment, em va fastidiar conèixer la situació perquè quan vaig veure l’anunci, pensava: tant de bo fóssim nosaltres. La sensació és que amb una persona com Messi darrere un projecte, hi ha més possibilitats de fer una cosa realment gran", reconeix.
Fins i tot, els dos tertulians, van arribar a fer broma sobre un possible pas de l’astre argentí pel Centre d’Esports abans de la seva retirada, mencionant al davanter Agustín Coscia, que també és de Rosario, com a possible ‘damnificat’ en un hipotètic onze titular. Mai sabrem què hauria passat si Messi hagués comprat el CE Sabadell. A Cornellà, de moment, ja han multiplicat a una escala inimaginable el seu impacte, bona prova són els seguidors que ja sumen a les principals xarxes socials. Caldrà esperar un temps per saber si aquest impacte es trasllada també al terreny de joc. A Sabadell, més enllà de l'anècdota, el repte que hi ha al davant és prou important per deixar de banda aquesta curiosa història que ha esquitxat, en segon terme, el club.