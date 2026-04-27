FOTOS | Prop de 200 participants en el Memorial Fidel Bagan de la Penya Palomillas

El circuit urbà de Can Gambús de Sabadell va acollir diumenge la trentena edició del Memorial Fidel Bagan, una cita assenyalada en el calendari esportiu sabadellenc i que enguany celebrava la xifra rodona en la seva aposta pel ciclisme formatiu català. La prova, organitzada per la Penya Ciclista Palomillas, va reunir gairebé 200 ciclistes en un matí marcat per l’alt ritme de competició, amb arribades molt ajustades, algunes resoltes a l’esprint.
La jornada va començar a les 9 h amb la tradicional tallada de cinta, a càrrec de la regidora d’Esports de Sabadell, Montse González, el president de la Penya, Félix Moreno Villar, i Nati Méndez, vídua de Fidel Bagan. El Memorial, puntuable per a la Copa Catalana cadet i júnior i també en la femenina en les diverses categories, amb l'aposta de l'entitat per fer una única sortida amb totes les corredores, incloses elit, sub-23, júnior, cadet i màsters.
Pel que fa als guanyadors, en categoria júnior masculina, Ferran Ferrer (PC Baix Ebre) es va imposar en la cursa després d’una prova molt disputada que es va resoldre a l’esprint. El van acompanyar en el podi Ángel Navarro (Purito Cycling Team) i Eric Trillo (KH7 Cycling Team), en una cursa ràpida i molt competida. En la cadet masculina, Martí Collell (Proride Jufré Cycling Team) va ser el guanyador després d’una arribada molt ajustada, amb diversos corredors entrant amb el mateix temps. Ton Mercadé (EC Isaac Gálvez – Sagalés Ibermicar) va ser segon i Dídac Reyes (Equip Terres de Lleida) va completar el podi.
En la prova femenina, amb participació conjunta de totes les categories, el nivell competitiu va tornar a ser molt alt en una cursa molt dinàmica des de les primeres voltes. En la classificació absoluta, Valeria Piñol (Andona Racing) es va imposar com a guanyadora i primera en categoria cadet. Laura Rodríguez (Massi Baix Ter), vencedora de l’edició anterior, va ser la primera elit i segona classificada absoluta, mentre que Júlia Cabada (Clementina Cycling Team) va completar el podi de la prova.
Pel que fa a la resta de categories, Laia Bosch (Massi Baix Ter) va ser la millor ciclista sub-23 i Marina Fernández (The Cycling Madness), la júnior. En màster 30, la victòria va ser per a Nerea Alarcón (GR Bikes Grupo El Reloj), i en màster 40, Laia Sabria (St. Grau Cycling Costa Brava) va ser la més destacada. La categoria màster 50 va tenir com a guanyadora Maria Victorina López (Pedal Sports Club Ciclista). En la classificació per equips, el Massi Baix Ter va ser el conjunt més destacat de la jornada femenina, refermant el seu domini en la prova.
La jornada també va tenir un fort component local, amb diversos corredors i corredores de Sabadell i de la comarca destacant en les seves respectives categories. Entre ells, cal remarcar l’actuació de Marta Romance (Massi Baix Ter), que va finalitzar com a segona classificada en categoria elit i es va endur el reconeixement com a millor corredora local. Romance revalida així aquest guardó, després d’haver-lo aconseguit també en l’edició de l’any passat.
