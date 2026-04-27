Creixen les vendes a la Fira del Vehicle Ocasió Vallès: 180 operacions en 3 dies

"La fira ha tornat a demostrar que el vehicle d’ocasió genera interès real i capacitat de compra, amb un visitant informat, decidit i amb voluntat de tancar operacions en el mateix recinte”, ha afirmat Jaume Llop, president del Gremi de Mobilitat, celebrant l'acollida de la Fira del Vehicle Ocasió Vallès 2026. En aquesta edició, del 24 al 26 d'abril, s'han tancat 180 vendes, prop del 60% dels vehicles exposats, una xifra superior a l'any anterior, curiosament, amb un dia menys, ha passat dels 4 als 3 dies, això sí, amb Fira Sabadell com a escenari consolidat.
4.700 visitants han recorregut els més de 3.500 m² d’exposició, amb una oferta concentrada de vehicles km 0 i d’ocasió, revisats i amb garantia. Enguany s'han reunit set concessionaris, que en conjunt han presentat més de 300 vehicles exposats i més d'una trentena de marques del sector.
L'esdeveniment destaca per un perfil variat de compradors, amb presència de públic jove, la majoria d’ells interessats en la compra del seu primer vehicle, i també famílies i compradors que busquen renovar el seu cotxe per adaptar-lo a noves necessitats d’espai o mobilitat. De fet, s’ha detectat un interès creixent per vehicles amb distintiu ambiental, especialment híbrids i elèctrics, refermant la tendència habitual als darrers anys.
Des del Gremi destaquen que s'ha ampliat l'abast de públic més enllà de la ciutat i la comarca, amb visitants de l’àrea metropolitana i altres indrets de Catalunya, complint amb l'objectiu establert de la setzena edició.