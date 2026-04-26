Laboral Kutxa aposta per Sabadell

Laboral Kutxa continua desplegant el seu projecte de creixement a Catalunya amb la recent obertura d’una nova oficina a Sabadell.
Es tracta de la quarta obertura a Catalunya dins d’un pla més ampli que preveu arribar a una quinzena d’oficines al territori.
Segons explica el director de zona a Catalunya, Eduardo Elizalde, l’expansió respon a “un moment propi de fortalesa de l’entitat”, després d’anys de consolidació. “Volem ser a Catalunya i portar la nostra manera de fer banca, basada en la proximitat i el llarg termini”, assegura.
La tria de Sabadell no és casual. Tal com apunta César Amate, director de la nova oficina, la ciutat “era al full de ruta des del principi” per la seva rellevància econòmica i empresarial. “És un focus empresarial molt important i un territori ric on creiem que podem aportar valor. Venim amb molta il·lusió i humilitat”, destaca.
El Vallès Occidental, amb un teixit industrial potent i una àrea d’influència que s’acosta al mig milió d’habitants entre Sabadell i Terrassa, representa un entorn especialment alineat amb els orígens de l’entitat. “Som una banca que neix de la indústria i per a la indústria”, recorda Elizalde, en referència a les arrels de Laboral Kutxa dins del grup cooperatiu Mondragón. Aquesta connexió amb el territori és clau: “La cultura empresarial i industrial del Vallès encaixa molt bé amb la nostra manera de fer”, afegeix.
Un dels pilars de l’oficina de Sabadell serà el segment empresarial, amb serveis especialitzats segons la dimensió de cada empresa. L’objectiu és oferir finançament i acompanyament en el creixement. “Som una entitat que no col·loca productes, sinó que ajuda les empreses a créixer de manera ordenada. En aquests primers mesos hem notat que moltes empreses buscaven un partner bancari més, especialment en un context que ha fet replantejar la diversificació financera”, afirma Amate.
També en el segment particular, Laboral Kutxa vol posicionar-se amb una oferta competitiva, especialment en el mercat hipotecari, un dels seus punts forts.