Un any per celebrar la ciutat a través del Diari

Tot i que la capçalera original és més que centenària, l’actual Diari de Sabadell és hereu del Diari que es va refundar el 2 d’abril del 1977 per acompanyar la ciutat en la incipient transició democràtica espanyola. En menys d’un any, doncs, el Diari de Sabadell complirà 50 anys de vida, i la ciutat complirà 50 anys de la tornada de la democràcia a l’Estat. Com que la xifra impressiona i aquests 50 anys semblen 500, des del Diari hem decidit anticipar la celebració i començar avui, 25 d’abril del 2026, un any abans. I durant aquest compte enrere, volem convertir l’aniversari en una celebració de la ciutat i de la democràcia, en un projecte obert, participatiu i amb mirada de futur. Sota el lema “50 anys explicant Sabadell”, la proposta vol posar al centre la història recent de la ciutat i la seva gent, amb el Diari com a fil conductor, com a testimoni, narrador i també actor de la vida pública local.
“50 anys explicant Sabadell” vol ser molt més que un aniversari. Vol ser una invitació a rellegir la ciutat, a reconèixer la seva gent i a reivindicar el valor del periodisme de proximitat com a eina per entendre d’on venim i cap a on anem.
L’objectiu és clar: explicar que els 50 anys del Diari de Sabadell són també, en bona part, 50 anys de transformació de Sabadell. Des de finals dels anys setanta fins avui, la ciutat ha viscut canvis profunds en l’urbanisme, els barris, l’economia, la vida cultural, l’esport, la salut, les entitats, la tecnologia o la manera de relacionar-se. El diari ha estat present en tot aquest procés, recollint els grans moments i també els petits episodis quotidians que acaben construint la memòria col·lectiva.
Precisament per això, la celebració s’ha plantejat com un recorregut llarg i no com una efemèride puntual. Començar un any abans permet desplegar el projecte amb temps, donar-li profunditat i fer que la commemoració sigui compartida amb la ciutat. No es tracta només de mirar enrere, sinó de generar conversa, reflexió i participació. L’aniversari es vol viure com una oportunitat per reconnectar el diari amb la ciutadania, reforçar el valor del periodisme local i projectar-lo cap al futur.
La celebració arrencarà a finals de maig d’enguany, amb una presentació institucional que marcarà l’inici de l’Any del Diari. A partir d’aquí, s’obrirà un calendari de dotze mesos amb una forta base editorial i amb activitats públiques repartides al llarg de tot el període. El projecte tindrà com a columna vertebral una planificació periodística específica: cada setmana es reservarà un espai fix per revisar episodis, personatges, llocs i moments que han definit l’evolució de Sabadell, sempre amb el diari i la seva hemeroteca com a punt de partida.
A més d’aquesta peça setmanal, es preveuen monogràfics especials dedicats a grans temes de ciutat, com ara la demografia, l’urbanisme, l’economia, els barris, la cultura, la salut o l’esport. La idea és combinar memòria i anàlisi, amb reportatges, entrevistes, material gràfic i continguts d’hemeroteca. També hi haurà sèries específiques sobre notícies que van marcar una època, personatges rellevants o històries humanes que reflecteixen com ha canviat la vida a Sabadell en aquests cinquanta anys.
Però el projecte no es quedarà només en el paper o en la web. Un dels eixos principals és portar el cinquantenari al carrer i fer-lo visible per a tothom. Per això es plantegen activitats com taules rodones i debats sobre la ciutat i sobre el valor dels mitjans locals, exposicions temàtiques, una gran exposició commemorativa, concerts o actes populars, propostes educatives amb escoles i iniciatives de participació ciutadana. També es treballa amb la idea d’impulsar productes singulars, com un llibre commemoratiu o un documental, que ajudin a deixar un llegat més enllà de la celebració.
El calendari es distribuirà en tres grans fases. La primera, entre juny i setembre del 2026, servirà per llançar el projecte, activar els continguts editorials i començar les activitats de ciutat. La segona, entre setembre del 2026 i març del 2027, intensificarà la programació amb més visibilitat pública i amb algunes de les peces centrals. Finalment, l’abril del 2027 acollirà el moment culminant del cinquantenari, amb un gran acte final de celebració i la presentació del llibre i el documental.
Cronologia
2 d'abril del 1977: primera edició de Diario de Sabadell, editada per Vallesana de Publicaciones S.A., iniciant la “transició mediàtica” a la ciutat.
27 de maig del 1989: el diari catalanitza el nom de la capçaelra i es torna a dir Diari de Sabadell, més de 50 anys després de que tanqués l’anterior Diari en català, al final de la Guerra Civil.
2 de gener del 2013: canvi de periodicitat. Primer dia que el Diari va passar a editar-se trisetmanalment cada dimarts, dijous i dissabte.
29 de març del 2018: última publicació del Diari en mans de Vallesana de Publicaciones S.A.
10 d'abril del 2018: primera publicació del Diari, en mans de Novapress Edicions, amb el disseny del moment.
26 de juny del 2018: primera portada amb el nou disseny i llançament del nou web.