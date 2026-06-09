'Aida' i 'Cançó d'amor i de guerra' a la nova temporada operística de Sabadell

La nova temporada operística de Sabadell serà còmica, crua, nostrada i solemne. De fet, poques sensacions quedaran per experimentar després del pas de quatre títols tan variats com els que passaran per la Faràndula, entre l'octubre de 2026 i l'abril de 2027, amb la Fundació Òpera a Catalunya: L'Elisir d'amore, de Gaetano Donizetti; el doble cartell Cavalleria rusticana / Pagliacci, de Pietro Mascagni i Ruggero Leoncavallo; la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, de Rafael Martínez Valls; i Aida, de Giuseppe Verdi. La companyia oferirà 15 funcions a la ciutat i 57 a tot el país.
Seran tres produccions completament noves i una reposició En el repartiment es tornarà a combinar la solidesa dels veterans i l'energia de les noves oportunitats. També hi haurà debuts en les direccions. De moment, el públic està responent a la programació: "S'han venut més abonaments ara que la temporada passada a les mateixes alçades. Són títols que omplen", comenta el director artístic de la FOC, Jordi Torrents.
L'Elisir d'amore
- 14, 16, 17 i 18 d'octubre
L'estat anímic d'aquesta òpera italiana és "la comicitat, el bon rotllo i la tendresa, sentiments molt necessaris en aquests temps que vivim", comenta Torrents.
Nemorino, un jove ingenu que està enamorat d’Adina, una noia rica i intel·ligent aparentment fora del seu abast, confia en un suposat elixir d’amor per conquerir-la.
Cavalleria Rusticana / Pagliacci
Gelosia, honor i venjança marquen el drama d'ambientació rural que és Cavalleria rusticana, ambientada a Sicília. En tornar del servei militar, Turiddu reprèn la relació amb Lola, tot i que suposar cometre adulteri per tots dos.
Aquesta òpera durarà 80 minuts i, després d'un descans, es representarà Pagliacci, de 75 minuts, situada en un poble de Calàbria. En aquest cas, en una companyia teatral ambulant es viuen tensions semblants.
Són obres d’una extraordinària intensitat expressiva i gran força dramàtica. "És la representació d'una vida sense edulcorar, la cruesa i la duresa de la violència a pobles rurals", expressa el director artístic de la FOC. Seran les úniques reposicions de la temporada.
Cançó d'amor i de guerra
- 17, 19, 21 i 23 de febrer
La sarsuela no és un gènere menor. I encara menys Cançó d'amor i de guerra, estrenada fa 100 anys. Humil forjador, l'Eloi lluita per la Francina i pels seus ideals en un entorn de tensió social. El director d'escena serà Dani Coma, qui ja va oferir Push!, amb la direcció musical de Júlia Cruz i Jordi Francés. Al repartimetn hi haurà el sabadellenc Arnau Torres, en el paper de Baldiri, Xajo Gorina, com a Batlle Ridau, i Enric López, com a mestre Andreu.
"Era una petició de molts espectadors i teatres des de feia molts anys. Ha de quedar clar que no serà una cosa carrinclona i sense barretines", expressa Torrents.
Aida
Molt probablement serà l'obra estrella de la temporada. D'una alta exigència per als cantants, és un triangle amorós entre el general egipci Radamès, la filla del faraó Amneris i l'esclava etíop Aida, filla del rei enemic. Amor i deure patriòtic entren en fricció amb resultats tràgics i commovedors.
Torrents assenyala que molts espectadors l'associen amb la Marxa triomfal, del segon acte, però en realitat és "una òpera intimista", tal com demostra Celeste Aida. La Faràndula acollirà "una explosió de so i color". En la direcció d'escena debutarà Esteve Gorina i Andreu, amb l'assistència d'Irene Garrido. El vestuari serà un dels punts forts de l'òpera, a càrrec d'Ester Martín, estilista resident a París.