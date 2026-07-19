CIPO puja a l'escenari de La Vela de l'Estruch amb l'obra 'Marilyn no pot venir'

CIPO va estrenar aquest dissabte a la Vela de l'Estruch el muntatge Marilyn no pot venir en una única funció. Es tracta de la tercera iniciativa del projecte CIPO 4651 en què les dues parts uneixen esforços per situar les persones amb discapacitat intel·lectual al centre de la creació escènica professional. En la representació hi ha 13 participants i cinc professionals del món de les arts escèniques i tots actuen junts.
Les persones que hi participen formen part del Centre Ocupacional de CIPO. És el cas de Josefa Villaran, tercer cop que hi participa; Araceli Trujillo, segon; i Laura Conde, que debuta en aquestes funcions. Villaran destaca que "m'ho passo molt bé i vull seguir". Tot i que no havia fet mai teatre, s'hi ha trobat còmoda gràcies a tot el que ha après i té ganes de continuar formant part del projecte. La Josefa, de fet, va animar la Laura a participar-hi perquè li va dir 'Laura, has de provar teatre, t'anirà molt bé!'. I dit i fet, li va fer cas i n'està molt agraïda perquè ho gaudeix molt: "l'experiència ha sigut increïble, m'ho passo pipa!". El que li agrada més, compartir els assajos i la funció amb els companys. L'Araceli també puja a l'escenari per segon cop, perquè formar part del projecte "m'ha anat molt bé". Ara va a un esplai, fa teatre i valora molt positivament que fer aquesta activitat l'ha ajudat a millorar coses com la improvització, pronunciar i l'expressió corporal. "Cada cop les coses em surten millor", celebra.
La coordinadora del projecte, Aurora Piguillem, destaca que "l'espai és molt acollidor. La carpa té un encant que no té un escenari pelat, no necessites res, amb la carpa sola ja t'ho omple. Estan molt contents de poder-ho fer aquí".
Aquest és el tercer muntatge del projecte, després de Al meu aire! (2024) i Això no és un final (2025). Piguillem celebra haver arribat fins aquí perquè "entre el segon i el tercer any hi va haver un moment que vam pensar, 'ostres, potser no tenim prou recursos per poder fer això'. I quan vam trontollar una mica la ciutat ens va donar molt suport i ens han ajudat a tirar endavant. I des d'aquí volem agrair el suport de l'Estruch, l'Ajuntament i la Generalitat, que també ens han ajudat a poder finançar aquest projecte".
Per part de l'Estruch, la seva directora, Mireia Llunell, remarca que la representació de Marilyn no pot venir forma part de la residència que CIPO duu a terme en aquest equipament, que té entre les seves missions apropar la creació contemporània a la ciutadania. Alhora, el projecte també contribueix a "portar a la pràctica els drets culturals i d'accessibilitat cultural, que no només han de ser a nivell d'espectador sinó que aquestes persones tinguin el dret de crear espectacles i que formin part activa de la creació artística".