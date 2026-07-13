Quins espectacles són els que més triomfen a Sabadell?

Els teatres municipals van sumar 81.089 assistències durant la temporada 2025-2026, repartides en 297 sessions de música, teatre, arts visuals, circ, dansa, conferències... Són quatre milers més d’entrades que l’any anterior. S’hi compten tots els espectacles al Teatre Principal, la Faràndula, la Sala Miguel Hernández i l’Estruch, tant de la programació municipal com d’entitats privades, sumant un 80% d’ocupació. També són dos punts percentuals més que la temporada passada, segons dades de l’Ajuntament. Van tenir un especial poder d’atracció els espectacles de música i teatre, que conformen una mica més de la meitat de la programació total.
El teatre ha estat un dels pilars de la programació (25%) i, en especial, el de text ha tingut molt bona acollida, sobretot al Principal i a la Faràndula. Les dues propostes amb accent sabadellenc van arrasar. Va ser el cas de Gegant, de Josep Maria Pou, amb la presència de Jep Barceló, i La corona d’espines, de Segarra, amb la participació del jove Jan D. Casablancas. Igualment van triomfar el muntatge Lorca en Nueva York, d’Alberto San Juan; La tempestat, de Shakespeare, amb el mític i veterà Lluís Soler; Göteborg, amb dos reclams com Roger Coma i Maria Molins; i Ai! La misèria ens farà feliços, de Gabriel Calderón, amb els actors Pere Arquillué, Joan Carreras, Laura Conejero i Daniela Brown. Tots aquests espectacles van esgotar entrades, com també ho va fer Ventafocs, en aquest cas de Joventut de la Faràndula, amb 5.211 entrades venudes en només dos caps de setmana i sis funcions. Cal sumar-hi, és clar, Els Pastorets, que van fer rècord amb 7.626 espectadors. A l’Estruch, també es van vendre totes les localitats per Gola, amb Oriol Pla i Pau Matas. Pel que fa a obres de teatre amb producció sabadellenca, destaquen Carn Humana, de Josep Julien, i El dol és aquella cosa amb ales, de Jaume Madaula.
Pel que fa a públic familiar, a la Sala Miguel Hernández, hi han tingut molt bona acollida els espectacles de dues companyies sabadellenques universals que tornaven a casa: Engruna Teatre, amb Univers, i Brodas Bros, amb Petit Break.
L’altre gran pilar, la música, ha representat el 27% de la programació. L’òpera hi ha sumat unes quantes faràndules plenes, ja que es van esgotar entrades de L’Holandès Errant, La Traviata i Norma.
Pel que fa a música, altres propostes que han fet sold out han estat els concerts de Judit Neddermann amb la Gio Symphonia, la Banda de Música de Sabadell... També van passar Al·lèrgiques al Pol·len per l’Estruch en la programació de l’Embassa’t.
Altres entitats que han portat espectadors als teatres municipals són Joventuts Musicals, Petit Món, Sabadell Sardanista l’Orfeó de Sabadell, Cipo, Associació Moviment i Expressió...