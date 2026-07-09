Homenatge a Joan Tassa, el músic que podia "parlar a través de la guitarra”

Al Conservatori de Música van forçar-lo a tocar la guitarra amb la dreta. Però en acabar els estudis, es va revelar i va començar a fer-ho amb l’esquerra, sense canviar l’instrument. Al final, Joan Tassa va acabar sabent-la fer anar de qualsevol manera. “Era un músic que no tocava la guitarra, parlava a través d’ella, de tant que la dominava. Amb les cordes agudes a dalt, tenia una pulsació tan característica que immediatament el reconeixies”, explica el seu gran amic Joan Alba, músic del grup Els Escarabats. Però el que realment el distingia era el seu tarannà.
Joan Tassa va morir el desembre passat amb 60 anys. Després d’haver deixat un gran llegat a l’escena musical de Sabadell, com a guitarrista i productor, però també com a “bromista professional”, la ciutat li vol dedicar un homenatge. Serà divendres al Casal Pere Quart, a les 20h, amb l’actuació d’una dotzena de grups amb què havia tocat. “Era una persona de tracte fàcil, vital, agradable, bromista i amb la capacitat de convertir qualsevol conversa en una anècdota”, explica Alba, que s’ha encarregat de posar fil a l’agulla de l’homenatge. “Tenia interès pels temes espirituals i alguna vegada que se’ns allargava una gravació, de nit, podíem estar hores parlant d’esoterisme”, recorda l’amic.
Com a productor, segons explica Alba, s’entregava en cos i ànima. “No entenia aquesta feina sense la faceta humana, més enllà d’aspectes tècnics. S’interessava profundament per qui tenia a davant”.
Hi haurà imatges, anècdotes, testimonis i un repàs de la seva trajectòria. Des dels inicis, amb les primeres bandes juvenils de rock a l’institut Ferran Casablancas –"tenia només 15 anys i pujava a l’escenari amb tota naturalitat”– fins als últims anys de carrera, passant per totes les etapes que va transitar: la música electrònica, mediterrània, el soul, el jazz, les orquestres de ball, la composició, la producció... A l’homenatge hi actuaran en directe les bandes amb què va tocar, algunes dels seus inicis, i altres a les quals els va fer de productor: Blue Games Traffic Jam, Urgent, Constellation, l’Orquestra Vallparadís, Hot Blues, Casablanca Benedicta, Els Escarabats, Antoniazzi, The Bandimores, Orgull del Barri... També s’hi reunirà la seva generació de cantaires del Cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell.
“Els que el coneixíem sabíem que en Joan podia passar de la broma al sentiment profund en qüestió de segons”, explica Alba sobre el músic per parlar de la seva composició més especial, un Rèquiem “profund i sorprenent”, en què va incorporar una part composta quan només tenia 17 anys, La mort del solista. L’homenatge acabarà amb una cançó plena de missatge: All you need is love, dels Beatles.