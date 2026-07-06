L’Escola d’Òpera de Sabadell escull tres joves promeses

L’Escola d’Òpera de Sabadell és un passat compartit entre grans solistes de l’Estat. Les programacions dels grans auditoris i teatres d’Espanya són plenes de noms de cantants que van formar-se i van debutar per primera vegada en una representació professional gràcies a aquesta iniciativa. Serà el camí que ara comencen els tres joves cantants que han guanyat el 30è concurs Mirna Lacambra, celebrat de l’1 al 3 de juliol al Teatre Principal de Sabadell. Són els escollits per accedir a l’escola, que els prepararà per a l’òpera L’elisir d’amore, que es representarà a la Faràndula el 15 i 20 d’octubre.
Els guanyadors de l’edició són el tenor Arnau Torres, que interpretarà Nemorino, la soprano Soraya Méncid, en el rol d’Adina, i el baríton Iago García, per al paper de Dulcamara. S’hi van presentar 30 joves cantants de nacionalitat espanyola i estrangers residents a Espanya, tots menors de 33 anys. El Jurat d’enguany està format per nou membres provinents de l’àmbit del cant i de la direcció musical i teatral: Mirna Lacambra, cantant, Presidenta de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell i Presidenta d’Honor de la Fundació Òpera a Catalunya; Jordi Torrents, Director artístic de la FOC; Daniel Gil de Tejada, director d’orquestra i de cor; Eduard Giménez, cantant i professor del Conservatori del Liceu; Francesca Roig, professora de cant; Pau Monterde, director teatral i professor de l’Institut del Teatre; Miquel Gorriz, actor, director teatral i professor d’interpretació; Enric Martínez-Castignani, cantant, divulgador i gestor cultural; i Josep Bros, cantant. Carles Ortiz ha estat el secretari del Jurat i Viviana Salisi la pianista oficial.
En aquesta edició, els personatges de Belcore i Giannetta han quedat deserts perquè cap perfil hi encaixava.
Els tres cantants seleccionats residiran gairebé dos mesos a l’Estruch durant l’etapa de formació musical, escènica i lingüística que culminarà amb el debut a una producció professional de l’Escola d’Òpera dins del Cicle Òpera a Catalunya. “Amb una metodologia eminentment pràctica, l’Escola ofereix una formació intensiva en totes les àrees que intervenen en una producció operística: tècnica vocal, interpretació escènica, dicció, estil, expressió corporal, i treball amb direccions musicals i escèniques, entre d’altres”, expliquen des de l’Escola.
Paral·lelament, la Fundació Òpera a Catalunya ja ha revelat els quatre títols que formaran part de la temporada vinent: L‘Elisir d’amore, de Gaetano Donizetti (producció principal i la de l’Escola); el doble cartell Cavalleria rusticana / Pagliacci, de Pietro Mascagni i Ruggero Leoncavallo; la sarsuela Cançó d’amor i de guerra, de Rafael Martínez Valls; i Aida, de Giuseppe Verdi. La companyia oferirà 15 funcions a la ciutat i 57 a tot el país.