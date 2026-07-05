Com convertir un pàrquing en una desfilada de moda

Cada col·lecció va desplegar un univers propi, però com a part d’un relat compartit. L’ESDI va tornar a fer-la grossa a La Roca Village. Sota el títol Limit(less) –vindria ser (Il·)limitat– els dissenys de sis talents de la universitat sabadellenca van desfilar per la passarel·la del pàrquing subterrani del centre comercial, el passat 30 de juny.
L’edició partia d’una reflexió sobre el diàleg entre la creativitat individual i la influència col·lectiva d’una comunitat hiperconnectada. Per a reforçar el relat, l’ESDI va fragmentar l’espai de desfilada, com si, en el mateix recorregut, es transités per habitacions obertes. El fotògraf i creador de contingut Àlex Grimà es va encarregar de presentar la desfilada. El jurat estava format per Cristina Viollaz, directora de negoci de La Roca Village; Martín Torres, cofundador de l’Editorial Superflua; Arnau Climent, alumni ESDI i fundador de la marca AAA Studio, i Paula Viana, creadora de contingut, fundadora d’Spain Gallery i també alumni ESDI.
El premi a la millor col·lecció va ser per a la dissenyadora Andrea Criado, que va presentar Llàstima, una col·lecció que “explora l’instant en què un fet traumàtic irromp a la vida d’una persona i altera la seva estabilitat emocional”. El projecte se centra en “les conseqüències de no reconèixer, processar o gestionar aquesta presència silenciosa que continua creixent amb el pas del temps”.
I com es trasllada el concepte al disseny? “Ho va fer amb peces mig girades, siluetes alterades, volums inesperats i una atmosfera visual marcada per un deteriorament progressiu”, relata l’ESDI. Criado serà una de les dissenyadores de la universitat que el pròxim 10 de juliol participaran en una desfilada de la universitat en el festival Cruïlla, en col·laboració amb 080 Barcelona Fashion.