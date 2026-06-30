Arriba a l'Imperial 'Eva i Bea', el film independent que ha fet miracles amb només 10.000 euros

Han passat tres anys, set seleccions a festivals internacionals amb quatre premis, projeccions a Argentina, Xina, Índia i Estats Units, cap subvenció pública i només 10.000 euros de pressupost, molt batallats. L'odissea de la pel·lícula independent sabadellenca Eva i Bea, del sabadellenc Nando Caballero, per fi arribarà als cinemes. Serà a casa, a Cines Imperial de Sabadell, del 3 al 9 de juliol, i també al Cinema Maldà de Barcelona, del 6 al 9 de juliol.
“Ha estat un viatge feixuc i l'hem fet solets, però estic molt content d'on hem arribat”, explica el cineasta, que el 2003 va començar a escriure el guió d'aquesta “pel·lícula autogestionada”, un drama rodat entre Sabadell i Cerdanyola. És el seu segon llargmetratge, després de L'últim salt. Hi descobrirem el pati de l'Arteneu, la Torre de l'Aigua i el mateix Imperial, entre altres escenaris. Destaca que, tot i el pressupost ajustat, tothom ha pogut cobrar.
La Bea és directora de cinema i l'Eva, actriu. Interpretades per Marina Schiaffino i Laura Sabaté, són parella des de fa anys, però la relació ha deixat de funcionar des de fa molts anys. Amb idees contraposades sobre com acabarà la trobada, han quedat en un bar. “És un drama sobre una parella immersa en una crisi que no s'acaba de resoldre. El seu diàleg explora el pas del temps, els somnis frustrats i la convivència”, comenta el director i guionista, qui ha explicat en diverses ocasions que va escollir les actrius perquè aporten “naturalitat i credibilitat i fugent dels estàndards i marcs normatius hegemònics de la indústria audiovisual actual”. La seva conversa ens farà viatjar per diferents moments de la relació.
La pel·lícula ha estat premiada al Montpellier Independent Film Festival 2025 (Millor Guió), al Boden International Film Festival de Suècia (Millor film LGTBIQ+), MLIFF City of Spilimbergo d'Itàlia (Millor film) i al Coliseum International Film Festival (Premi del públic).