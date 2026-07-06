"Ningú no espera quatre violoncels tocant ‘Flying free’"

Que les cordes no us enganyin. No serà un concert assossegat on endormiscar-se. “En un primer moment pot semblar un concert clàssic, però tard o d’hora la gent acaba aixecant-se per a ballar. L’única incògnita és quant triguen”, avança Pol Farell, un dels músics del grup Northern Cellos, que dimarts a les 21h actuarà als Jardinets, en la recta final del Fresc Festival. L’espectacle Let’s rock, let’s dance, let’s cello enllaçarà himnes del rock, el pop, el dance i el metal, amb la particularitat que a l’escenari hi conviuran quatre violoncels elèctrics i una bateria.
“Serà un concert sorprenent. Ningú no espera que quatre cellos es posin a tocar el Flying Free, Freef From Desire i Avicii, oi?”, es pregunta el músic. Més enllà de temes disco, però, el concert se centrarà en clàssics del rock com Queen, Michael Jackson i AC/DC. El concert no decaurà en cap moment perquè la formació enllaça un teme rere un altre, en forma de medley. “Això hi donarà un aire molt fresc”, diu el violoncel·lista.
Des de fa poc, Northern Cellos ha fet una passa més en el seu espectacle. Van encarregar a un fuster estructures per a poder moure’s per l’escenari mentre toquen el violoncel. “Això dona un toc més viu a l’espectacle”, diu Farell.
Des del Fresc Festival van escollir la proposta per la seva unicitat. El 2018 es van arriscar i els ha sortit bé, perquè s’han fet un lloc a l’escena musical. Han actuat a més d’un centenar e localitats de Catalunya, Andorra, França i la Comunitat de Madrid. A auditoris i festivals de referència com el Festival de la Porta Ferrada, el Petit Palau, l’Auditori Pau Casals o l’Auditori Nacional d’Andorra.
Recta final del Fresc Festival
El Fresc entra a la recta final de la programació amb tres cites més abans d’abaixar el teló d’aquesta edició.
Dimecres, a les 21.30h, Desaparellats és “una comèdia tendra i esbojarrada que converteix la crisi d’una parella en un joc ple de preguntes incòmodes, situacions absurdes i descobertes inesperades”. Al Toni i a l’Anna (Ricard Farré i Esther López) se’ls obre un univers paral·lel on poden veure versions diferents d’ells mateixos, més lliures, més valentes o més imprevisibles. És una peça escrita per Ramon Pardina.
Dijous, a les 21h, Cris Juanico presentarà el seu darrer disc, Rosa des vents, que pren l’illa de Menorca com a punt de partida.
Divendres, a les 21.30h, la companyia sabadellenca Engruna Teatre, dedicada a espectacles familiars, presentarà Dins del cor del món (a partir de 8 anys). S’inspira en la novel·la La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, de Sabina Berman, per plantejar una pregunta de fons: com ens relacionem amb la natura i què podem aprendre d’altres maneres de mirar el món?
Amb pràcticament totes les exhaurides –n’hi ha alguna penjada disponible, encara–, diumenge a les 21h Sidonie presentarà el seu darrer àlbum. Catalan Graffiti.