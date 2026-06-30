Els escriptors de Sabadell triomfen en els grans premis literaris del país

No pot ser casualitat. El jurat obre la plica, anuncia un nom amb solemnitat i... Un altre sabadellenc!
Els escriptors de la ciutat han guanyat tots i cadascun dels premis literaris més importants del país –i més ben dotats econòmicament– en els últims anys. Amb una irònica excepció, això sí: el premi Sant Joan BBVA de Literatura Catalana, que s’entrega a Sabadell. Ja seria el súmmum. Són més de 300.000 euros repartits en guardons en els últims 7 anys. Cal sumar-n’hi altres sense tant renom, però igualment reputats, que també han caigut en mans sabadellenques. És un fenomen desapercebut, perquè sense una mirada global queda diluït, però categòric: la ciutat és una font inesgotable de talent literari. Sempre ha estat així, des de la Colla de Sabadell fins a Feliu Formosa, amb desenes de noms entremig.
Els premis, de fet, només en són una anecdòtica conseqüència.
Jordi Campoy Boada, Premi Prudenci Betrana 2026
El darrer premiat per la Fundació Prudenci Bertrana és el millor ambaixador de la ciutat: “Soc més sabadellenc que persona”, diu. Va ser per la novel·la Fer cantar els arbres, que podrem llegir a partir del 16 de setembre. “Mai m’havien donat cap premi. Primer de tot, sento una enorme responsabilitat quan miro els escriptors que l’han guanyat abans”, explicava després de saber la notícia. Reivindica que la dotació econòmica -30.000 euros– “professionalitza l’ofici d’escriptor”.
Pere Lluís Font, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2025
El filòsof, teòleg, traductor i professor universitari Pere Lluís Font va rebre la màxima distinció intel·lectual del país relacionada amb les lletres catalanes, amb una dotació de 20.000 euros, un any abans de la seva mort. Entre molts motius, se li va concedir per les seves traduccions filosòfiques i la seva obra. I, és clar, pel seu compromís ètic i cívic: “Si no vivim moralment, ens fem vergonya a nosaltres mateixos”, va dir en la seva última entrevista, a Diari de Sabadell. Els darrers anys de vida va viure a la ciutat.
Roc Casagran, Premi Sant Jordi de Novel·la 2024
No tenia previst presentar-se al guardó, el més ben dotat de la literatura catalana, amb 60.000 euros, però va rebre l’empenteta necessària per fer el pas. “Em semblava una cosa molt grossa. Escric perquè en tinc ganes, perquè em fa feliç”. Va ser per Somiàvem una illa, que va escriure durant un any d’excedència com a professor. Autors que explica a classe, com Mercè Rodoreda i Pere Calders, també han guanyat el prestigiós premi.
Jordi Solé, Premi Prudenci Bertrana 2023
L’any que vaig estimar Ava Gardner, una novel·la basada en l’estada real de la celebritat a Tossa de Mar, va servir per guanyar el guardó a l’escriptor sabadellenc, que durant molts anys havia treballat de periodista. És també professor dels tallers de l’escola sabadellenca Escriptorium. “Fa una dècada que m’hi dedico i soc un autor petit, no ens enganyem. Espero que serveixi perquè la gent em conegui, li agradi i pugui créixer”, assenyalava.
Gemma Ruiz Palà, Premi Sant Jordi de Novel·la 2022
L’escriptora i periodista va trencar un sostre de 19 anys. Era el temps que feia que una dona no guanyava el guardó. Va ser amb Les nostres mares, que després va ser el llibre de ficció més venut per Sant Jordi. En una entrevista al Diari, avançava la dedicatòria: “Va a la meva mare i a la del meu company, dones d’aquesta generació que ha hagut d’entomar una educació nacionalcatòlica que les tractava com a éssers inferiors, relegades a la feina reproductiva”.
Montse Barderi, Premi Prudenci Bertrana 2019
El dia que va recollir el premi va reconèixer que “fins fa ben poc” la titllaven “de ser radical i desentonar”. La memòria de l’aigua va sorgir de “30 anys sent feminista”, per explicar “tot el que havien de patir les dones que treballaven a la fàbrica i després havien d’anar a netejar escales per complementar el seu sou”. La novel·la narra la vida de tres generacions de dones des de finals del segle XIX.
Marta Orriols, Premi Òmnium a la millor novel·la 2018
‘Aprendre a parlar amb les plantes’ li va canviar la vida. Va ser la seva primera novel·la, que a més del premi dotat amb 20.000 euros va ser un dels títols més venuts de l’any. Se n’han fet més d’una desena d’edicions i ha estat traduït i venut a tot el món. “No m’esperava que passés el que va passar. Era una novel·la que parlava de la pèrdua. I pensava que no interessaria el tema. T’adones que costa posar paraules a coses difícils d’expressar, però que tots les pensem. Suposo que ve d’aquí l’èxit”, explicava.
I altres grans premis...
Toni Mata, Premi Carlemany 2026
Convocat pel govern d’Andorra i Grup 62, amb una dotació de 8.500 euros, Toni Mata va guanyar el premi amb El centre del món. Una de les curiositats del guardó és que està format per nou estudiants andorrans d’entre catorze i setze anys. Escriptor, guionista i còmic, Mata també va guanyar el Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil (4.000 euros) pel llibre ‘Nascuts per ser breus’, a la Nit literària
de Santa Llúcia.
Jordi Fité, Premi Cavall Verd de Traducció 2026
Un guardó més per a un dels millors traductors de poesia del país, Jordi Fité. En aquest cas, ha estat per Poesia completa, d’Elizabeth Bishop. També va recollir el Premi Traducció Jordi Domènech 2024 per Contraatac i altres poemes, de Sigfried Sassoon. Format en direcció teatral a Londres, és un gran expert de Shakespeare. De fet, és el traductor i dramaturg de Viuràs en aquest verd, que l’actor Joan Carreras interpreta al Fresc Festival.
Ernest Prunera, Premi Néstor Luján de novel·la històrica 2025
Un imperi carolingi en declivi, amb lluites de poder, conspiracions i fantasia. Un ‘Joc de Trons’, a la catalana. ‘Quan s’allunyi la tempesta’ neix del convenciment que la història de Catalunya és plena de trames que inspirarien els millors guionistes de la indústria audiovisual de Hollywood. El guardó està dotat amb 6.000 euros: “El premi ha sigut un reconeixement absolut al temps de dedicació que he dedicat a la novel·la. Un temps que no he dedicat a la família i a l’oci”, explicava.
Jose López, Premi Carlemany 2025
Jose López va escriure una novel·la amb l’esperança de motivar els joves a penjar-se una motxilla de l’esquena per viure aventures. El seus viatges plens d’aprenentatges, amb algun amor fugaç i una dosi ajustada de festa, combinats amb reflexions filosòfiques i recomanacions musicals i literàries, van encantar el jove jurat del premi andorrà. ‘Abans no s’apagui’ és una novel·la inspirada en fets reals: ha netejat lavabos d’hostals, ha perdut la vergonya ballant i ha fet bogeries.
Toni Rodríguez Piris, Premi Roc Boronat 2025
Va convèncer el jurat del premi, convocat per ONCE Catalunya i dotat amb 6.000 euros, amb ‘Aproximadament dos quilos i mig’. Va ser a través de les seves reflexions sobre la vida i la mort, el dol i la pèrdua, l’amor, la brevetat de l’existència i la necessitat d’aprofitar el temps. És una novel·la que juga a fragmentar relats a través de personatges que coincideixen a la zona d’espera de l’aeroport de Barajas després que un incident cancel·li temporalment tots els vols.
Ricard Efa, Premi Crítica Serra d’Or 2025
És una distòpia que ens endinsa en un futur preocupant que fa estralls en el planeta: el nivell del mar ha augmentat, la pol·lució ho empastifa tot i l’ultraliberalisme s’ha apoderat de les regnes de la societat. En aquest panorama, una jove protagonista busca venjança per la mort de la seva mare a mans de les forces autoritàries. Aquest és l’argument de ‘Noceà’, que va valdre el guardó de literatura infantil i juvenil a l’il·lustrador. El 2025 també va rebre el Premi Internacional Manga del Japó.
Joan Berlanga, Premi Josep Maria Folch i Torres 2024
Entranyable, lúcid i reflexiu, el protagonista de la història, el Parrac, és un petaner de gossera, sense pedigrí i vell. L’extraordinària vida d’un gos a les últimes va guanyar el guardó de literatura infantil més prestigiós del país (6.000 euros) amb una reflexió sobre les petites coses que enriqueixen el dia a dia. “És una reivindicació de la pluja fina, en contraposició a la grandiloqüencia, als dies en què segur que farem fotografies”, comentava Berlanga, expolític que va debutar literàriament.
Gisela Pou, Premi Carlemany 2024
Els alumnes andorrans van premiar l’escriptora castellarenca per ‘Retorn a Douglas Row’, una història dura, però plena d’aprenentatges: l’Alícia va perdre el pare, la mare i un germà en un accident d’avió, per la qual cosa es trasllada a viure amb la seva tieta. Quatre anys després, la protagonista, que és molt racional, viu un fet màgic. “És un llibre que parla de la necessitat d’entendre d’on som i d’on venim”, explicava Pou, autora de més d’una vintena d’obres literàries.
Francesca Rodríguez, Premi Ciutat de València 2024
La periodista i escriptora es va inspirar en diversos fets reals per a crear una novel·la d’amor en temps de guerra. Per una banda, Zoe Rosinach, qui va ser la primera doctora en Farmàcia d’Espanya. Per l’altra, en un dels brigadistes francesos que navegava en el vaixell que enfonsat per submarins italians l’any 1937 a davant de la costa d’Altafulla. És un guardó dotat amb 12.000 euros. “El fet que un jurat d’un premi de prestigi hagi escollit aquesta obra entre moltes altres em fa sentir reconeguda”, explicava.
David Serrano, Premi Planes d’Investigació 2024
Sis anys de recerca en vuit països diferents, sis arxius internacionals i més d’un centenar d’entrevistes. És la feina de David Serrano per a bastir ‘Jedwabne. Una història universal’. Explica els fets terribles d’un poble polonès on la meitat de veïns, catòlics, va assassinar l’altra meitat, jueus, el 10 de juliol de 1941. Sobrevola una pregunta: per odi, por, crueltat o avarícia, per robar la casa o la feina, quines atrocitats creus que seria capaç de cometre el teu veí? La dotació del premi és de 1.000 euros.