Joan Carles Sunyer: "Hem de cuidar la identitat del Fresc perquè no perdi mai la singularitat"

És una sincronia sorprenent. Quan arriba el Fresc, la buguenvíl·lea dels Jardinets exhibeix la seva màxima esplendor per tenyir de lila el fons dels espectacles de música, teatre i poesia. És un teló immillorable. Ho comenta el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer, que a una setmana de l’inici encomana optimisme. “És un festival sobradament consolidat, gràcies a una identitat única, una proximitat molt difícil d’aconseguir davant d’artistes de molta qualitat i un equilibri de disciplines. No hi ha res igual. Per les disciplines potser el que més s’hi assembla és el Grec de Barcelona, però és una altra història”, comenta.
Cal fer equilibris econòmics per portar artistes de renom, amb el seu merescut caixet, per a només 275 localitats –“Normalment grups com Sidonie, que tancarà el festival, els tens a 50 metres”–. El pressupost artístic ronda entre els 130.000 i els 140.000 euros, coberts amb el BBVA com a patrocinador principal i la Generalitat i l’Ajuntament, i a vegades la Diputació, com a administracions. “Té una gran complexitat organitzar un esdeveniment com aquest en un espai com el nostre, que és un privilegi”, afegeix. La previsió és superar el 90% d’ocupació, amb un 40% d’assistents de fora de Sabadell. El perfil és variat, però sobretot es mou entre els 35 anys i els 75, amb assistents molt fidels que s’hi abonen gairebé a cegues i espectadors captivats per un grup o una obra de teatre en concret.
De moment, la inauguració Bona Gent, de Quim Masferrer (25 i 26 de juny), ha arrasat. “Hauria exhaurit al moment 5 o 6 espectacles més. Té molta facilitat per integrar el públic i, és clar, porta molts anys i la tele fa efecte”, comenta Sunyer. De la programació, Sunyer destaca Roger Mas, que aquest any vindrà amb banda, i, com a sorpresa, Northern Cellos, que creu que tindrà molt bona acollida i crítica. Ressalta el segell sabadellenc que aporten Laura Andrés, Ramon Madaula –amb Loop– i, indirectament, el traductor i director Jordi Fité, que està darrere de l’espectacle de poesia Viuràs en aquest vers, amb Joan Carreras.
En aquesta edició hi passaran les obres L’estiueig, d’Els Pirates Teatre; El parc, amb Miquel Sitjar i Ramon Godino; El lladre de llibrets, d’Albert Triola; i Desaparellats, amb Ricard Farré i Esther López. Per a públic familiar, Engruna Teatre portarà Dins el cor del món, després d’haver actuat aquests darrers mesos a teatres com el Barbican Center de Londres i la Sidney Opera Hose. En música, Alfred Garcia, amb T’estimo és te quiero, i Cris Juanico, amb Rosa des vents.
“Un cop consolidat, el repte que tenim és no perdre la identitat que ens fa diferents. L’hem de cuidar”, comenta Sunyer. L’únic que es pot torçar ja no depèn d’ells: toca confiar que la pluja no farà la guitza.