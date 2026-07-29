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Marc Solé: "El sol fet d'obrir una ampolla ja és un bon motiu per brindar"

DS A taula

Compartim taula amb el creador de contingut en català

  • El creador de contingut en català Marc Solé -
Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 18:17
Actualitzat el 29 de juliol de 2026 a les 18:25

Compartim taula amb el creador de contingut en català Marc Solé (@marcsssole), i autor del passatemps Quadern de llengua i cultura, per parlar sobre gastronomia, com sempre, des d'un punt de vista molt ampli.

La millor recepta per impressionar?

Un bon arròs. Impressiona, reuneix gent al voltant de la taula i fa de bon temps.

El teu plat preferit?

L'arròs del senyoret.

El teu restaurant preferit de Sabadell?

Can Feu. De sempre, amb bon producte, cuidat i amb un bon arròs.

Quin restaurant tens pendent?

L'Intrèpid.

Amb qui t'agradaria anar a sopar?

Albert Serra.

El millor moment per prendre una cervesa?

A la tarda-vespre. El que ara se'n diu afterwork: la cervesa de després de les obligacions, que entra molt bé.

Per quin motiu t'agradaria brindar?

Soc dels que pensen que no cal cap motiu per destapar una ampolla i que aquest sol gest ja és suficient per brindar.

I amb quina beguda?

Vi escumós, sempre!

Pinya a la pizza?

Blasfèmia.

Sopar mirant la tele, sí o no?

Sí, però assegut a taula. Això de menjar al sofà és terriblement incòmode.

Tolerància i predilecció pel picant?

A tolerància em posaria un 7 o un 8 sobre 10. M'agrada molt el picant i tot el que l'envolta: aquell patiment gustós i la necessitat de repetir-lo.

Gastronomia preferida del món?

L'espanyola, indiscutiblement.

Quin domini tens dels bastonets asiàtics?

Com amb els coberts, domini absolut. Fins i tot, de vegades, els faig servir per cuinar.

Quina és l'última vegada que vas menjar un kebab?

A la final del Mundial. No em decidia entre fer un asado o unes tapes i vaig optar pel kebab.

 

A la primera cita, qui paga?

Soc dels que, si li ve de gust convidar, convida, però no per una norma no escrita. Per tant, a mitges, si no hi ha algú que voluntàriament vulgui convidar.

Es pot treure el mòbil a taula?

Amb un amic, igual de gormand que jo, cada cop que anem a sopar tenim la norma que el mòbil es pot mirar fins a l'hora de demanar. A partir d'aquí, no es pot tornar a treure fins al cafè. Qui incompleixi la norma, paga el sopar.

Ens tallem a l'hora de demanar els plats més cars?

Depèn del dia i de l'ocasió. Jo em tallo sobretot amb els plats que tenen el preu «s/m». D'altra banda, de tant en tant m'agrada anar a un restaurant, deixar que l'amo triï per mi i que vagi portant plats sense haver consultat la carta; només miro la de vins. Com a experiència, si pots, és molt recomanable.

Croquetes o canelons?

La pregunta més difícil de tot el test, potser. L'important és el rostit, però la beixamel fa decantar la balança. Canelons.

Hi ha algun aliment que no suportis?

Com a aliment, no. El que sí que em costa, i molt, és la combinació de dolç i salat en un mateix plat. O dolç o salat!

I quin no falta mai a la nevera?

La base de tot: ceba i tomàquet per fer un bon sofregit.

Amb reserva o sense?

Sense. Si t'agafen just quan has tingut l'antull d'anar a aquell lloc, suma punts a l'experiència. Ara bé, si el segon cop que ho proves et diuen que no, potser t'hauries de plantejar reservar, o no hi soparàs mai.

El sexe és l'única ocasió en què ens hem de permetre jugar amb el menjar?

No només. Per mi, actualment han confluït les arts escèniques i el menjar. Tota aquesta nova moda del showcooking, en què, a més de menjar, veus tota la preparació —com cuinen, com s'organitzen, com es mouen, com van vestits, etc.—, és una proposta escènica en què també es juga amb el menjar.

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